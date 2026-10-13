PUTIN ILI ZELENSKI? Tramp tvrdi da ovaj lider više mari za postizanje mira

LIDER kijevskog režima Vladimir Zelenski bi trebalo da se usredsredi na sklapanje sporazuma, a ne na davanje izjava o njemu, izjavio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

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- Zelenski mora da se fokusira na postizanje dogovora, a ne na priču o njemu", rekao je Tramp novinarima.

Kako je dodao, predsednik Rusije Vladimir Putin želi da sklopi dogovor, a američka strana želi da navede i Zelenskog da želi dogovor.

- Mislim da Putin više želi da sklopi sporazum nego Zelenski - naveo je Tramp, prenosi RIA Novosti.

Govoreći o sporazumu o dizel gorivu sa Rusijom i reakciju republikanaca na račun ovog dogovora, Tramp je ocenio da ga kritikuju oni koji su neozbiljni.

- Proizvodimo mnogo nafte. Mogli bismo da ograničimo naftu, ali to bi se izuzetno odrazilo na ostatak sveta. Mogli bismo da uvedemo gornju granicu na dizel i zadržimo ga za sebe. To bi imalo veoma veliki uticaj. I to nije zapravo dogovor sa mnom, to je dogovor za ostatak sveta - rekao je Tramp.

Kako je istakao, sve što odgovara američkoj privredi, dopada se i njemu samom.

(RT Balkan)

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