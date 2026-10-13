ŠKOLE DANAS NE RADE, NAJAVLJEN "ČIN V": Demonstracije u Francuskoj se ne smiruju (VIDEO)
OKO 200 škola u Francuskoj biće danas zatvoreno zbog protesta srednjoškolaca, izjavio je ministar nacionalnog obrazovanja te zemlje Eduar Žefre, ocenjujući da se uticaj demonstracija na rad škola smanjuje u odnosu na prethodne nedelje.
Žefre je za Frans Inter rekao da su pojedine škole zatvorene zbog blizine ruta demonstracija, kako bi se izbegla šteta, ali je istakao da su područja poremećaja sada lokalizovanija, preneo je Figaro.
Mobilizacija srednjoškolaca ulazi u treću nedelju, a za danas su planirane demonstracije pod nazivom "Čin V", uoči raspusta za Dan svih svetih, koji bi mogao da, kako je ocenjeno, "oslabi zamah protesta".
Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, protesti održani 8. oktobra okupili su 71.500 ljudi širom zemlje, dok je 6. oktobra demonstriralo gotovo 256.000 ljudi.
Marševi su za danas najavljeni u Parizu, gde je polazak planiran u 14 časova sa Trga Italije do Doma invalida, kao i u Marseju, Nici i Poatjeu.
Očekuje se da će se protestima pridružiti i zaposleni u nacionalnom obrazovanju, na poziv šest sindikata.
U međuvremenu, stotine studenata blokirale su ujutru ulaz na Univerzitet Panteon-Asas u Parizu, uzvikujući parole protiv fašizma i pružajući podršku protestima srednjoškolaca.
(Tanjug)
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