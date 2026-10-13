Španci pokazali kako se pregovara sa sudijama: Stavili stotine hiljada evra na sto i završili priču

Fudbalske sudije koje dele pravdu u najvišem rangu španskog fudbala od ove sezone imaće veća primanja. Novi dogovor između nadležnih fudbalskih organizacija i La Lige donosi im dodatni bonus na osnovu prihoda od audio-vizuelnih prava, čime će njihove prosečne godišnje zarade dostići oko 300.000 evra bruto.

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Prema pisanju španskih medija, Kraljevska fudbalska federacija Španije (RFEF) i sindikat sudija usaglasili su nove uslove koji, pored redovnih plata i naknada za suđenje utakmica, uključuju i dodatni prihod. La Liga će za ovu namenu izdvojiti 500.000 evra, a zauzvrat će arbitri učestvovati u televizijskim sadržajima i omogućiti pristup kamerama u sudijske svlačionice.

Na taj način, špijske sudije dodatno su učvrstile poziciju među najplaćenijim arbitrima u svetskom fudbalu. Poređenja radi, njihove kolege u engleskoj Premijer ligi godišnje prihodiju približno 280.000 evra.

Predsednik Tehničkog komiteta sudija, Fran Soto, ranije je istakao da španski arbitri uživaju visok ugled na međunarodnoj sceni. Prema njegovim rečima, kvalitet suđenja u Španiji prepoznaje se i kroz interesovanje UEFA, koja je angažovala špijske sudije tokom međunarodnih takmičenja.

Ideja novog sporazuma nije samo povećanje primanja, već i unapređenje odnosa javnosti prema sudijama. Uslovi za isplatu bonusa podrazumevaju aktivnosti koje doprinose većoj komercijalnoj vrednosti televizijskih prenosa, uz očuvanje i promociju pozitivne slike o suđenju.

U tom pravcu razmatraju se i dodatni projekti, među kojima je snimanje dokumentarnog filma koji bi prikazao svakodnevicu sudija i njihovu stranu koju publika retko ima priliku da upozna. Jedan od visokih zvaničnika španskog fudbala ocenio je da bi takav format mogao da pomogne gledaocima da arbitre vide kao ljude, a ne samo kao aktere spornih odluka na terenu.

Prema dostupnim podacima, osnovna sezonska plata sudija iznosi 152.692 evra, dok za svaku utakmicu dobijaju dodatnih 5.167 evra. Tu je i naknada za korišćenje lika u iznosu od 26.206 evra, a novi bonus za audio-vizuelna prava dodatno povećava ukupnu zaradu za oko 7.000 evra godišnje.

Kada se svi prihodi saberu, prosečna bruto zarada sudije u španskoj eliti iznosi približno 300.000 evra po sezoni. Oni koji sude i međunarodne utakmice mogu da zarade i više, zahvaljujući dodatnim naknadama koje isplaćuju UEFA i FIFA.

Španski fudbal tako nastavlja da razvija komercijalni model u kojem se veći prihodi od televizijskih prava povezuju sa većom dostupnošću aktera publici. Nakon što su klubovi i igrači prihvatili veću medijsku prisutnost, sličan pristup sada se primenjuje i na sudije.