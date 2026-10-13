SEVERNOATLANTSKA alijansa prešla je na plan ubrzanog masovnog naoružavanja, navodi se u izveštaju „Skalibilnost i dostupnost: novi pristup militarizaciji NATO-a i saveznika“, koji je pripremio „Roskongres“.

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- Analiza planova Sjedinjenih Američkih Država za nabavku naoružanja i međunarodne izložbe 'Eurosatori 2026' u Parizu ukazuje na znake predstojećeg preokreta u dosadašnjoj vojnotehničkoj strategiji zemalja NATO-a - navodi se u dokumentu fondacije u koji je Sputnjik imao uvid.

Kako se navodi, Alijansa se, umesto na pojedinačne, skupe i visokotehnološke sisteme za uništavanje ciljeva, oslanja na pojednostavljivanje svih komponenti. To podrazumeva i upotrebu civilnih tehnologija i proizvoda dvostruke namene, dodaje se u dokumentu.

- Takav pristup ne samo da snižava cenu gotovog proizvoda i skraćuje vreme njegove proizvodnje već, što je još važnije, omogućava brzo povećanje obima proizvodnje. Dugoročno gledano, to dovodi do ubrzanog masovnog opremanja vojski ofanzivnim naoružanjem velikog dometa, sa kopnenim, pomorskim i vazdušnim baziranjem - objasnili su u „Roskongresu“.

Ranije je generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio da Alijansa ne vidi znake da se Rusija priprema za napad, ali da smatra da evropske zemlje treba da budu spremne za određene dugotrajne „hibridne pretnje“.

Ruski predsednik Vladimir Putin više puta je istakao da Moskva ne namerava da započinje sukob sa Alijansom, ali da zapadni političari redovno zastrašuju stanovništvo navodnom ruskom pretnjom.

(Sputnjik)