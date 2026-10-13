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APOKALIPTIČNI PRIZORI: Požar guta sve pred sobom, na hiljade vatrogasaca se bori sa buktinjom (VIDEO)

В.Н.

13. 10. 2026. u 09:32

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VIŠE od 2.000 vatrogasaca i lokalnih pripadnika službi za intervencije radi na zaustavljanju požara na travnatom području, koji se od petka širi iz Mongolije ka granici sa Autonomnom oblašću Unutrašnja Mongolija.

АПОКАЛИПТИЧНИ ПРИЗОРИ: Пожар гута све пред собом, на хиљаде ватрогасаца се бори са буктињом (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Telegram/Sputnjik Srbija | Sputnik Srbija

Požar je izbio u petak oko 13 časova na mongolskoj strani granice, u blizini okruga Dong Udžimčin (u okviru oblasti Silin Gol).

Nošen vetrom i pod uticajem konfiguracije terena, požar se kretao ka pograničnim delovima oblasti Silin Gol i Hingan, izvestila je u nedelju novinska agencija Sinhua.

Kao odgovor na to, Unutrašnja Mongolija je mobilisala više od 2.000 pripadnika spasilačkih timova i lokalnih vatrogasnih jedinica kako bi uspostavili sektorsku kontrolu duž granice, sa akcentom na naoružane patrole i pripravnost radi presretanja vatrene stihije.

Zaključno sa 21 čas u nedelju, operacija zaustavljanja požara je i dalje bila u toku. Vatra još uvek nije prešla na kinesku teritoriju.

Vatra je zahvatila ogromna prostranstva mongolske stepe, pretvarajući nekada zelene predele u prizore nalik apokalipsi.

(global.chinadaily.com)

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