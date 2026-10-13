Svet

KURTI ZAKUKAO: Moli Amere da Bondstil postane stalna baza

P. Đurđević

13. 10. 2026. u 09:36

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PREMIJER lažne države Aljbin Kurti sastao se sa američkim senatorima Džin Šahin i Dikom Darbinon i tražio podršku za "članstvo u NATO-u, kao i za transformaciju Bondstila u stalnu vojnu bazu".

КУРТИ ЗАКУКАО: Моли Амере да Бондстил постане стална база

foto: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

On je na društvenim mrežama govorio o "miru i bezbednost na KiM", iako upravo njegova vlast našem narodu na KiM ne da mira godinama. Ponavljao je fraze o pretećim akcijama iz Beograda. 

Kurti je rekao da je među temama bila i "reformama u obrazovanju". Tu se verovatno, iako nije precizirano, pričalo o nameri da se srpsko školstvo integriše u sistem lažne države.  

Najavio je da će u ovom mandatu ulagati u železnice i odbrambenu industriju, a posebno se pohvalio da će graditi sportske stadione za Mediteranske igre Priština 2030. godine. 

(RT Balkan)

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