JOŠ JEDNO UPOZORENJE ZA ZVEZDU! Biće pakleno protiv Lugana
Lugano u sjajnoj formi dočekuje Crvenu zvezdu.
Crvenu zvezdu u četvrtak od 18.45 očekuje gostovanje Luganu u prvom kolu Lige konferencije, a švajcarski predstavnik pred duel sa srpskim šampionom beleži odlične rezultate.
Dodatnu potvrdu dobrog rada ekipe dobio je i trener Matija Kroči-Torti, koji je proglašen za najboljeg stručnjaka švajcarskog prvenstva u avgustu.
Priznanje „FORZA! Trener meseca“, koje dodeljuje švajcarski list „Blik“, pripalo je 44-godišnjem strategu nakon uspešnog početka sezone. Lugano se trenutno nalazi na vrhu tabele Superlige Švajcarske, ostvarivši najbolji prvenstveni start u poslednjih pet sezona, otkako je Kroči-Torti preuzeo ekipu.
Jedan od zapaženijih nastupa Lugano je pružio protiv Lucerna, kojeg je savladao rezultatom 4:0. Posle tog trijumfa stiglo je i priznanje za šefa stručnog štaba.
- Zahvaljujem na ovom priznanju. Veliku zahvalnost dugujem svojim igračima i celom stručnom štabu, zaista su izvanredni - poručio je Kroči-Torti.
Forma švajcarskog tima potvrđena je i nizom od osam utakmica bez poraza, tokom kojih je zabeležio šest pobeda i dva remija. Lugano je, uz uspešne nastupe u domaćem prvenstvu, obezbedio plasman u narednu fazu nacionalnog kupa, kao i mesto u ligaškoj fazi Lige konferencije.
Upravo će Crvena zvezda biti naredni protivnik ekipe koja je u dosadašnjem delu sezone pokazala stabilnost i kontinuitet rezultata, zbog čega crveno-bele u Švajcarskoj očekuje zahtevan evropski izazov.
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