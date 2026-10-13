OGLASILA SE MOSKVA: Britanija i EU žele večni rat u Ukrajini
VELIKA Britanija i EU koriste medije da sabotiraju sve mirovne napore u Ukrajini, izjavio je Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije.
- Veliko pitanje koje svi ignorišu: želja levičarske vlade Velike Britanije za 'večnim ratom u Ukrajini' kako bi se odvukla pažnja od uništenja britanskog načina života. Velika Britanija koristi svoju ogromnu medijsku moć da sabotira sve mirovne napore u Ukrajini i svaku saradnju između SAD i Rusije. EU sledi taj primer - napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama.
Ranije je Dmitrijev izjavio da EU i Velika Britanija moraju da prestanu da podstiču rat, rekavši da međunarodna zajednica želi mir.
(RT Balkan)
Preporučujemo
"VREME JE DA DELUJEMO SAMI" Iz Brisela stigao poziv na nezavisnu strategiju za Ukrajinu
12. 10. 2026. u 11:17
EU NASTAVLjA DA FINANSIRA KIJEV: Odobrena nova isplata, evo koliko novca stiže
24. 09. 2026. u 13:55
RUSIJA OŠTRO O NOVOM EVROPSKOM SISTEMU ODBRANE: "Biće usmeren protiv Moskve"
23. 09. 2026. u 14:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)