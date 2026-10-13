VELIKA Britanija i EU koriste medije da sabotiraju sve mirovne napore u Ukrajini, izjavio je Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije.

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- Veliko pitanje koje svi ignorišu: želja levičarske vlade Velike Britanije za 'večnim ratom u Ukrajini' kako bi se odvukla pažnja od uništenja britanskog načina života. Velika Britanija koristi svoju ogromnu medijsku moć da sabotira sve mirovne napore u Ukrajini i svaku saradnju između SAD i Rusije. EU sledi taj primer - napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama.

The elephant in the room: the UK’s leftist government’s desire for a “forever war in Ukraine” to distract from its destruction of the British way of life. The UK uses its oversized media muscle to sabotage any Ukrainian peace effort and any US-Russia cooperation. The EU follows — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 13, 2026

Ranije je Dmitrijev izjavio da EU i Velika Britanija moraju da prestanu da podstiču rat, rekavši da međunarodna zajednica želi mir.

(RT Balkan)