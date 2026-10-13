Svet

OGLASILA SE MOSKVA: Britanija i EU žele večni rat u Ukrajini

D.D.

13. 10. 2026. u 11:27

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VELIKA Britanija i EU koriste medije da sabotiraju sve mirovne napore u Ukrajini, izjavio je Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije.

ОГЛАСИЛА СЕ МОСКВА: Британија и ЕУ желе вечни рат у Украјини

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

- Veliko pitanje koje svi ignorišu: želja levičarske vlade Velike Britanije za 'večnim ratom u Ukrajini' kako bi se odvukla pažnja od uništenja britanskog načina života. Velika Britanija koristi svoju ogromnu medijsku moć da sabotira sve mirovne napore u Ukrajini i svaku saradnju između SAD i Rusije. EU sledi taj primer - napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama.

Ranije je Dmitrijev izjavio da EU i Velika Britanija moraju da prestanu da podstiču rat, rekavši da međunarodna zajednica želi mir.

(RT Balkan)

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