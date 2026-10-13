VUČIĆ RASKRINKAO PLAN OPOZICIJE: Hoće povratak DS, a program za zdravstvo im je razlika između jednofazne i trofazne struje

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da blokaderi lažima, kao što je ona da je na predizborni miting u Kragujevcu došao helikopterom, žele po svaku cenu da pokažu da mogu sa Srbijom da rade šta hoće, jer imaju veliku podršku spolja ističući i da su za njega najveće otkriće dokazi koji su isplivali da iza plenuma stoji Bojan Pajtić i da hoće DS da vrate na vlast.

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"Ono što je za mene zanimljivo, čuli smo njihov program. Njihov program za zdravstvo je razlika između jednofazne i trofazne struje. Ko preživi i jednofaznu, neće trofaznu. Tako da, kako god da okrenete, ne znaju šta bi rekli, niti ko išta razume šta govore. Ali sve je to zbog toga što nas maksimalno ponižavaju i što žele da po svaku cenu pokažu da mogu sa Srbijom da rade šta hoće, jer imaju veliku podršku spolja", rekao je Vučić u uživo prenosu na TikToku tokom vožnje automobilom kojim se uputio na miting u Zaječaru.

Kaže da su za njega najveće otkriće dokazi, iako je to znao, da je Bojan Pajtić uz Zelenovića i šabačku struju, Zelenovića i Petrovića, jedan od ključnih ljudi u vođstvu plenuma.

"Tog kominternovskog zamešateljstva. I onda sam sve to mislio, ali jutros smo videli dokaze. Videli smo da je Pajtić direktno i neposredno upravljao, i da direktno i neposredno upravlja svim takozvanim studentskim akcijama. I došli smo do suštine: Oni hoće povratak Demokratske stranke, kako je narod popularno naziva, žutim lopovima na vlasti i to je jedina stvar koja se do sada iz njihovog plana i programa iskristalisala", naveo je Vučić.

Što se Šoškića tiče i ostalih, istakao je Vučić, odgovora nema.

"A kako će da ih bude. Oko njihovih marifetluka, prevara, lopovluka, svega drugog, dakle, sve ono što smo znali od ranije isplivalo je za tri dana, ali nekako se ćutalo, pa su oni pomislili da to može da prođe i da je povratak na staro i prošlost nešto čemu se ljudi u Srbiji raduju", rekao je Vučić.