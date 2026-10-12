KOJE SU TO EKSTREMNO OPASNE ZEMLJE: Objavljena nova mapa rizika za 2027. godinu

NOVA karta bezbednosnih rizika za 2027. godinu pokazuje u kojim državama i regionima bi putnici naredne godine trebalo da budu posebno oprezni.

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Na najvišem, "ekstremnom" nivou nalaze se uglavnom područja zahvaćena ratovima, terorizmom i teškim političkim krizama, ali među rizičnim destinacijama ima i nekih zemalja koje su popularne među turistima.

Kartu je izradila američka bezbednosna kompanija Global Guardian, koja je u procenu uključila sedam faktora: kriminal, oružane sukobe, terorizam, političke nemire, zdravstvenu zaštitu, infrastrukturu i prirodne katastrofe.

Rezultat je pet nivoa rizika, od niskog do ekstremnog. Od nivoa "visokog" rizika kompanija ne preporučuje putovanja koja nisu neophodna.

Ipak, važno je napomenuti da karta nije zvanična međunarodna lista upozorenja za putovanja.

Global Guardian je privatna bezbednosna kompanija, pa se za konkretno putovanje preporučuje provera zvaničnih upozorenja nadležnih institucija.

Jedna od najvećih promena odnosi se na Iran, koji je sada svrstan u najvišu, "ekstremnu" kategoriju. Global Guardian posebno upozorava na političku situaciju i povećan rizik od proizvoljnih hapšenja stranih državljana.

Pogoršana je i bezbednosna procena u zemljama oko Persijskog zaliva. Bahrein i Kuvajt prešli su iz kategorije umerenog u kategoriju visokog rizika, dok su Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Jordan sada u kategoriji srednjeg rizika. U istoj kategoriji nalazi se i Saudijska Arabija.

To može biti važno i putnicima koji u tim zemljama uopšte ne planiraju da borave. Dubai, Abu Dabi i Doha među važnim su vazdušnim čvorištima za putovanja ka Aziji i drugim udaljenim destinacijama.

Najviša kategorija na karti uglavnom obuhvata područja u kojima se prepliću ratovi, teški kriminal, politički nemiri i slabe državne institucije.

U toj grupi su, između ostalih, Avganistan, Ukrajina, Sirija, Jemen, Pojas Gaze, Sudan, Somalija, Mjanmar i Haiti. U najvišu kategoriju svrstani su i delovi Sahela i centralne Afrike.

Međutim, Global Guardian upozorava da cela država ne mora nužno biti podjednako opasna. Pojedini pogranični regioni ili područja zahvaćena ratom mogu imati znatno viši nivo rizika od ostatka zemlje.

Na karti nisu izdvojene samo ratne zone. Meksiko i dalje pripada grupi zemalja sa visokim rizikom zbog nasilja povezanog sa narko-kartelima.

Problem nije ograničen samo na područja koja turisti inače izbegavaju, već se nasilje beleži i u nekim popularnim turističkim destinacijama, među kojima su Kankun, Tulum i Puerto Valjarta.

Visokim rizikom sada je označen i Ekvador, gde je eskaliralo nasilje kriminalnih grupa. Posebno se izdvaja Gvajakil, grad kroz koji prolazi deo putnika koji nastavljaju putovanje ka ostrvima Galapagos.

Kada je reč o Turskoj i Egiptu, situacija je nešto složenija. Nije cela teritorija nijedne od ove dve zemlje označena istim nivoom rizika.

U Turskoj se najveći problemi odnose na područja uz granice sa Iranom, Irakom i Sirijom, dok su turistička mesta poput Antalije i Bodruma udaljena od tih područja. U Egiptu su među rizičnijim oblastima severni Sinaj, kao i pojedini pogranični i pustinjski regioni.

Karta donosi i nekoliko pozitivnih promena. Jamajka je prešla iz kategorije visokog u kategoriju srednjeg rizika, između ostalog zbog pada stope ubistava.

Južna Koreja napredovala je iz kategorije umerenog u kategoriju niskog rizika nakon smirivanja političke situacije. Među zanimljivijim promenama je i Mađarska, koja je nakon završetka Orbanove vlade svrstana u kategoriju niskog rizika. Global Guardian pritom posebno ističe smanjen rizik od većih političkih protesta.

Global Guardian izdvaja i zemlje koje imaju visok nivo rizika u pojedinim oblastima.

Najveći rizik od proizvoljnih hapšenja imaju, između ostalih, Avganistan, Belorusija, Kina, Eritreja, Iran, Irak, Mjanmar, Nikaragva, Severna Koreja i Rusija.

Kada je reč o zdravstvenim rizicima, na vrhu su uglavnom siromašnije zemlje pogođene krizama, poput Avganistana, Burkine Faso, Demokratske Republike Kongo, Haitija, Malija, Nigera, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena.

Među državama sa najvišim rizikom od prirodnih nepogoda i drugih ekoloških pretnji nalaze se Kina, Kolumbija, Indija, Indonezija, Meksiko, Mozambik, Mjanmar, Pakistan, Filipini i Rusija.

Posebno se izdvajaju i gradovi u kojima je bezbednosni rizik izrazito visok. Na spisku su Kuljakan u Meksiku, Durban u Južnoj Africi, Goma u Demokratskoj Republici Kongo, Gvatemala Siti, Gvajakil, Kartum, Mogadiš, Port Morsbi, Port-o-Prens i Keta.

Za razliku od većeg dela karte, Hrvatska je i dalje među zemljama sa najnižim nivoom bezbednosnog rizika i označena je najnižom kategorijom.

U istoj grupi, prema drugim međunarodnim procenama bezbednosti, nalaze se i Slovenija, Švajcarska, Norveška, Portugal, Irska i Finska.

(Telegraf.rs)