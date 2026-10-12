NEZAPAMĆENA BUJICA U NEPALU: Za jedan sekund progutala celo selo (VIDEO)

U CENTRALNOM Nepalu, bujična poplava je odnela kuće i mostove, a najmanje pet osoba se vodi kao nestalo. Spasilački timovi tragaju za nestalima, dok su neka naselja odsečena i zavise od vazdušnog transporta za pomoć. Uzrok poplave još nije utvrđen.

Foto: printskrin/x/@AFP

Najmanje pet osoba se vodi kao nestalo nakon što su bujične poplave pogodile okrug Gorka u centralnom Nepalu u nedelju , odnoseći kuće, mostove i druge objekte.

Prema nepalskim vlastima, 95 ljudi je spašeno, uključujući devet stranih državljana, dok je više od 650 ljudi pogođeno katastrofom.

Nepalska nacionalna agencija za smanjenje rizika i upravljanje katastrofama izvestila je da je 204 kuće oštećeno. Seoska opština Čumnubri, gde su, prema lokalnim zvaničnicima, uništena najmanje dva sela i odneto nekoliko mostova.

Pet nestalih osoba su navodno stočari, a oko 100 grla stoke se takođe vodi kao nestalo. Više od 700 pripadnika snaga bezbednosti bilo je angažovano u operacijama potrage i spasavanja, a nepalska vojska rasporedila je četiri helikoptera.

Situaciju na terenu dodatno komplikuje uništena transportna infrastruktura. - Čitava ruralna opština je sada odsečena i vazdušni saobraćaj je jedini način da se do nje stigne - rekao je Narajan Prasad Sapkota , administrativni šef ruralne opštine Čumnubri, prema pisanju lista „Katmandu post“.

Uma inundação repentina no centro do Nepal deixou 5 pessoas desaparecidas, arrastou cerca de 40 casas e duas pontes e atingiu várias áreas residenciais. Segundo informações preliminares, um deslizamento teria bloqueado um rio, formando um grande acúmulo de água que depois rompeu violentamente. — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) October 11, 2026

Zbog toga je kretanje stanovništva i isporuka osnovnih potrepština otežana, a vlasti su najavile potragu za alternativnim transportnim rutama.

Neki stanovnici su upozoravali jedni druge na opasnost skoro sat vremena pre nego što su stigla zvanična upozorenja.

Suna Gurung je za „Katmandu post“ rekao da ga je u nedelju u 4:45 ujutru probudio telefonski poziv iz sela uzvodno, čiji su stanovnici prijavili da se reka izlila iz korita i pozvali ga da odmah pobegne.

Prema njegovim rečima, nivo vode je naglo porastao za samo deset minuta. - U roku od 10 minuta, reka je dramatično porasla. Podigli smo uzbunu, probudili sve i potrčali u šumu - rekao je Gurung za „Katmandu post“.

Dodao je da je zvanično upozorenje na njihove mobilne telefone stiglo tek nakon što su se već sklonili.

Flash floods along Nepal’s Budhi Gandaki River swept away homes and bridges, forcing residents to flee to higher ground. Five people are missing, and six have been rescued, authorities said. https://t.co/wv7zilln7C — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 12, 2026

Nepalske vlasti su priznale kašnjenje u slanju upozorenja. Poruke stanovnicima u višim područjima poslate su skoro dva sata nakon početka poplave, dok su upozorenja za niža područja stigla oko pet sati nakon što je poplava počela.

Još nije utvrđeno šta je pokrenulo bujicu. Jedna mogućnost je da je klizište privremeno blokiralo reku Budi Gandaki ili njenu pritoku, nakon čega je voda iznenada prodrla i krenula nizvodno.

Mogućnost urušavanja glečera takođe se razmatra . Međutim, za sada je stručnjacima teško da potvrde taj scenario jer je gusta oblačnost otežala dobijanje visokokvalitetnih satelitskih snimaka.

Prethodnu katastrofu izazvala je lavina kamenja i leda u blizini vrha Langtang Lirung na nepalskoj strani Himalaja.

(Večernji list)