TENKOVSKE posade na tenkovima T-90M „Proriv“ iz grupe snaga „Sever“ dejstvovali su kao visokomobilna artiljerija, uništivši dva punkta snabdevanja ukrajinskih trupa u Harkovskoj oblasti, rekao je za Sputnjik komandir tenkovskog voda sa pozivnim znakom „Rosa“

profimedia/tanjug

- Kada neprijateljske izviđačke bespilotne letelice otkriju neprijatelja, komanda određuje način na koji će neprijatelj biti uništen. Naše posade su često bliže od mnogih artiljerijskih oruđa, a zahvaljujući našoj mobilnosti, u mogućnosti smo da se brzo angažujemo i napustimo liniju vatre pre nego što se pojave neprijateljski dronovi- rekao je vojnik.

Prema njegovim rečima, tokom borbenog dežurstva, posade su dobile zadatak: izviđačka bespilotna letelica otkrila je koncentraciju neprijatelja u šumskom pojasu.

Nakon daljeg izviđanja, identifikovani su položaji gde je neprijatelj aktivno dostavljao municiju i namirnice.

Tenkovske posade su, po komandi, otvorile vatru visokoeksplozivnim fragmentacionim projektilima sa indirektnih vatrenih položaja.

(Sputnjik)