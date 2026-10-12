RUSKI TENKOVI UDARILI PO UKRAJINI: Uništena dva ključna punkta u Harkovskoj oblasti
TENKOVSKE posade na tenkovima T-90M „Proriv“ iz grupe snaga „Sever“ dejstvovali su kao visokomobilna artiljerija, uništivši dva punkta snabdevanja ukrajinskih trupa u Harkovskoj oblasti, rekao je za Sputnjik komandir tenkovskog voda sa pozivnim znakom „Rosa“
- Kada neprijateljske izviđačke bespilotne letelice otkriju neprijatelja, komanda određuje način na koji će neprijatelj biti uništen. Naše posade su često bliže od mnogih artiljerijskih oruđa, a zahvaljujući našoj mobilnosti, u mogućnosti smo da se brzo angažujemo i napustimo liniju vatre pre nego što se pojave neprijateljski dronovi- rekao je vojnik.
Prema njegovim rečima, tokom borbenog dežurstva, posade su dobile zadatak: izviđačka bespilotna letelica otkrila je koncentraciju neprijatelja u šumskom pojasu.
Nakon daljeg izviđanja, identifikovani su položaji gde je neprijatelj aktivno dostavljao municiju i namirnice.
Tenkovske posade su, po komandi, otvorile vatru visokoeksplozivnim fragmentacionim projektilima sa indirektnih vatrenih položaja.
(Sputnjik)
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