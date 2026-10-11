Svet

STIGAO POZIV IZ RUSIJE Dmitrijev se obratio Masku: Vreme je...

Танјуг

11. 10. 2026. u 09:22

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KIRIL Dmitrijev, izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF), izjavio je danas da je došlo vreme da kompanija „Boring“, koju je osnovao američki preduzetnik Ilon Mask, počne izgradnju tunela između Rusije i Sjedinjenih Država.

СТИГАО ПОЗИВ ИЗ РУСИЈЕ Дмитријев се обратио Маску: Време је...

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

- Došlo je vreme da kompanija 'Boring' počne izgradnju tunela Putin-Tramp, koji će ujediniti Rusiju i Sjedinjene Države, Evroaziju i Ameriku - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži X.

U svojoj objavi, Dmitrijev je, takođe, objavio grubi dijagram kako bi se mogao izgraditi tunel ispod Beringovog moreuza, prenosi agencija RIA Novosti.

U oktobru 2025. godine, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) najavio je mogućnost izgradnje interkontinentalnog tunela između Aljaske i Rusije korišćenjem tehnologije kompanije "Boring".

Tada je napomenuo da bi za to bilo potrebno do osam milijardi dolara, a da bi sam projekat mogao biti završen za manje od osam godina.

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