Nesreće

MLADIĆ POGINUO KOD BEOGRAĐANKE: Teška noć u prestonici, druga osoba teško povređena u padu sa Kalemegdana (FOTO)

В.Н.

11. 10. 2026. u 07:29

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JEDNA osoba poginula je noćas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici kralja Milana.

МЛАДИЋ ПОГИНУО КОД БЕОГРАЂАНКЕ: Тешка ноћ у престоници, друга особа тешко повређена у паду са Калемегдана (ФОТО)

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Posle ponoći mladić je izgubio život u saobraćajnoj nesreći u Ulici kralja Milana, kod Beograđanke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Protekle noći dogodilo se još pet saobraćajnih nezgoda u Beogradu, u kojima su lakše povređene četiri osobe, koje su medicinski zbrinute na licu mesta ili su odvezene u dežurnu medicinsku ustanovu.

Takođe, mladić star 18 godina doživeo je tešku povredu prilikom pada sa Kalemegdana.

Prema rečima dežurnog lekara, protekla noć u Beogradu bila je veoma teška za dežurne ekipe Hitne pomoći, koje su obavile ukupno 157 intervencija, od čega 28 na javnim mestima.

Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su odvezene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih astmatičara, kardiovaskularnih bolesnika i pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode.

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