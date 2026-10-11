MLADIĆ POGINUO KOD BEOGRAĐANKE: Teška noć u prestonici, druga osoba teško povređena u padu sa Kalemegdana (FOTO)

JEDNA osoba poginula je noćas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici kralja Milana.

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Posle ponoći mladić je izgubio život u saobraćajnoj nesreći u Ulici kralja Milana, kod Beograđanke.

Protekle noći dogodilo se još pet saobraćajnih nezgoda u Beogradu, u kojima su lakše povređene četiri osobe, koje su medicinski zbrinute na licu mesta ili su odvezene u dežurnu medicinsku ustanovu.

Takođe, mladić star 18 godina doživeo je tešku povredu prilikom pada sa Kalemegdana.

Prema rečima dežurnog lekara, protekla noć u Beogradu bila je veoma teška za dežurne ekipe Hitne pomoći, koje su obavile ukupno 157 intervencija, od čega 28 na javnim mestima.

Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su odvezene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih astmatičara, kardiovaskularnih bolesnika i pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode.

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