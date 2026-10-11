BORCI grupe snaga „Centar“ odbili su kontranapad ukrajinskih jedinica, koji je brojao do 25 militanata, u blizini Dobropolja, rekao je za Sputnjik mlađi vodnik Aleksandar Kibardin, inženjer u grupi.

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

- Naši protivnici odlučili su da uzvrate udarac i krenu u našem pravcu. Shodno tome, bili smo aktivni non-stop. Počeli su da se približavaju peške, njih oko 20-25 ljudi. Koliko ja znam, niko nije preživeo - rekao je Kibardin.

Prema njegovim rečima, neprijateljske trupe su peške napredovale ka položajima ruske vojske, jer oprema odavno nije stizala do linija fronta.

- Nije došlo do pucnjave. Artiljerija je obavila svoj posao, a mi smo obavili svoj. Shodno tome, susedne jedinice su obavile svoj posao. Stoga, ukrajinske oružane snage nisu imale šanse tog dana - dodao je izvor.

Vodnik je takođe napomenuo da je posada koristila osam dronova za odbijanje neprijateljskog kontranapada, a vreme leta do neprijateljskog sektora bilo je oko petnaest minuta.

Za oko dva i po sata svi su nestali, istakao je on.

(Sputnjik)