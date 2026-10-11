VUČIĆEV SPECIJALNI PLAN ZA JUG SRBIJE: Analitičari saglasni - strateški važan, doneće boljitak narodu

PRVI NA listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, je najavio poseban program razvoja pet okruga na jugu Srbije (Zaječarski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski), koji obuhvata gradove Niš, Prokuplje, Pirot, Leskovac, Vranje i ostale opštine. O dometima najavljenog plana i njegovom potencijalnom uticaju na život građana razgovarali smo sa analitičarima koji ocenjuju da je reč o važnom koraku ka ravnomernom regionalnom razvoju i zaustavljanju odlaska stanovništva sa juga Srbije.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Analitičar Srđan Graovac ocenio je da Vučićev program podstiče razvoj juga Srbije i ima veliki ekonomski i bezbednosni značaj.

- Plan i program koji je Aleksandar Vučić predstavio za jug Srbije potvrda su strateškog promišljanja i opredeljenosti za ravnomeran regionalni razvoj zemlje. Posebno je važno što se planiraju dodatne investicije, naročito u infrastrukturu, kako bi se ljudima olakšao život, privukli novi investitori i omogućilo stanovništvu da ostane u svom kraju, na svojim ognjištima, i tu vidi svoju budućnost. Namerno sam naglasio da je reč o strateškom promišljanju. Zašto? Zato što je pražnjenje pograničnih delova Srbije za nas i veliki bezbednosni izazov koji se mora sprečiti i zaustaviti, između ostalog, upravo ovakvim planovima. Nažalost, postoje različite aspiracije prema tim prostorima i, ukoliko bi oni ostali ispražnjeni, takve aspiracije bi bile samo pojačane. Zato je važno da naše stanovništvo opstane na tim prostorima i da se Srbija ravnomerno razvija. Očigledno je da je reč o strateškom promišljanju Aleksandra Vučića, nosioca liste "Ujedinjena Srbija" - ocenio je Graovac.

Foto: Printskrin Instagram/tvmacva

Dodao je da je opstanak stanovništva na jugu Srbije važan za ravnomeran razvoj zemlje.

- Zato je važno da naše stanovništvo opstane na tim prostorima i da se Srbija ravnomerno razvija, jer samo ulaganjem u jug zemlje možemo da stvorimo bolje uslove za život, privučemo nove investicije i podstaknemo mlade da tu ostanu i grade svoju budućnost. Očigledno je, ponavljam, da je reč o strateškom promišljanju predsednika Aleksandra Vučića, koji prepoznaje značaj ulaganja u jug Srbije i očuvanja života u tom delu zemlje - istakao je Graovac.

Analitičar Đorđe Todorov saglasio se sa Graovcem, naglasivši da su ravnomeran razvoj, investicije i veća zaposlenost ključni za napredak Srbije.

- Ravnomeran regionalni razvoj jedini je pravi put ka sveukupnom napretku Srbije, koja mora da brine o svakom svom stanovniku, bez obzira na to gde živi. Posebno je važno da se ulaže u krajeve kojima je podrška najpotrebnija, kako bi se stvorili uslovi za ostanak mladih, otvaranje novih radnih mesta i sigurniju budućnost građana. Izgradnja moderne infrastrukture predstavlja osnovni preduslov za dolazak direktnih investicija, rast zaposlenosti, razvoj privrede i unapređenje životnog standarda. Samo tako možemo da obezbedimo da građani u svakom delu Srbije imaju priliku za napredak i kvalitetniji život - naglasio je Todorov.

Foto: privatna arhiva

On je rekao da je ovo "ozbiljan i temeljan program koji je Aleksandar Vučić prezentovao u cilju rešavanja višedecenijskih regionalnih problema".

- To je jedini pravi pristup i model koji je realan i svakako neophodan. Narod na jugu Srbije mora da oseti brigu države i kontinuiranu posvećenost rešavanju problema sa kojima se suočava, kako bi što veći broj mladih ostajao u svojim mestima, zasnivao porodice i tu planirao svoju budućnost. Posebno je važno da opštine obuhvaćene ovim programom dobiju uslove za razvoj, nova radna mesta i bolji životni standard. Garant realizacije ovog programa, kao i daljeg napretka u drugim sferama života, prema mom mišljenju, jeste dosadašnji rad Aleksandra Vučića tokom prethodna dva predsednička mandata i njegova posvećenost rešavanju pitanja od značaja za svakog pojedinca u Republici Srbiji - izjavio je Todorov za "Novosti".

VUČIĆEV SPECIJALAN PLAN

Vučić najavio je poseban program razvoja pet okruga na jugu Srbije, koji bi trebalo da obuhvati 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine, više od 20 velikih investicija, modernizaciju 1.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva i trostruko povećanje broja turističkih noćenja.

On je istakao da se poseban program odnosi na Zaječarski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski okrug, uključujući Niš, Prokuplje, Pirot, Leskovac, Vranje i ostale opštine.

- Danas nam tu živi oko 850.000 ljudi i zaposlenost je mnogo veća nego 2012. godine. Radi 241.000 ljudi, u odnosu na 203.000 tada. Međutim, to nije dovoljno - rekao je Vučić.

On je objasnio da se poseban program uvodi zato što jug Srbije, uprkos ravnomernom razvoju i dodatnim podsticajima, nastavlja da zaostaje za drugim delovima zemlje i suočava se sa iseljavanjem stanovništva.

- Kada razvijamo ravnomerno, pa čak i damo jedan, dva ili tri odsto prednosti, jug Srbije uvek zaostaje i prazni nam se. Pravimo specijalni program - poručio je Vučić.

- Danas nam tu živi oko 850.000 ljudi i zaposlenost je mnogo veća nego 2012. godine. Radi 241.000 ljudi, u odnosu na 203.000 tada. Međutim, to nije dovoljno - rekao je Vučić.

On je objasnio da se poseban program uvodi zato što jug Srbije, uprkos ravnomernom razvoju i dodatnim podsticajima, nastavlja da zaostaje za drugim delovima zemlje i suočava se sa iseljavanjem stanovništva.

- Kada razvijamo ravnomerno, pa čak i damo jedan, dva ili tri odsto prednosti, jug Srbije uvek zaostaje i prazni nam se. Pravimo specijalni program - poručio je Vučić.

On je naveo da su njegov tim i on već definisali šest stubova razvoja, počevši od investicija i industrije, sa ciljem otvaranja 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine. Prema njegovim rečima, plan predviđa posebne subvencije za jug Srbije, nove i proširene industrijske zone, kao i razvoj domaćih dobavljača.

Vučić je rekao da drugi stub obuhvata infrastrukturu i bolje povezivanje juga Srbije sa ostatkom zemlje i Evropom, uključujući puteve, železnicu, posebno pravce prema Severnoj Makedoniji, unapređenje elektroenergetske mreže, izgradnju dalekovoda i niskonaponske mreže, kao i razvoj gasovoda i budućeg naftovoda.

- Želimo da imamo zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu, da ne izvozimo sirovinu, već da izvozimo proizvod, vrednost i znanje sa juga Srbije - poručio je Vučić.

Kao četvrti stub razvoja naveo je sela i lokalne zajednice, uz najavu posebnog programa „Prva kuća na jugu“. Prema njegovim rečima, ideja nije da se mladima nude polusrušene kuće u udaljenim mestima bez perspektive, već moderne kuće i uređena naselja u kojima mogu da grade svoju budućnost.

Vučić je dodao da će država izdvojiti značajna sredstva za nerazvijene opštine i da će Trgovište, Bosilegrad, Babušnica, Surdulica, Vladičin Han i Medveđa dobijati znatno veća transferna sredstva nego do sada.

- I dalje najveći deo novca ide bogatijima - rekao je Vučić, najavljujući i dodatnu podršku poljoprivrednicima i malim biznisima.

Kao šesti stub izdvojio je ljude, znanje i zdravlje, uz planove za modernizaciju škola i bolnica, razvoj dualnog obrazovanja i otvaranje najmanje deset regionalnih centara za obuku.

On je najavio i posebne programe za povratak mladih koji su završili fakultete i stekli iskustvo u inostranstvu, kao i mere za smanjenje odlazaka mladih iz sela.

- Napravićemo posebne projekte koji daju lice programu, od Vlasine za 365 dana, do Trga juga, do Sijarinske Banje, Caričinog grada na kojem smo već radili - rekao je Vučić.

Govoreći o konkretnim ciljevima, on je naveo da bi u narednih deset godina trebalo da bude realizovano više od 20 velikih investicija, pripremljeno najmanje deset strateških projekata sa jasnim budžetom i modelom finansiranja, kao i razvijeno više od deset industrijskih baza.

Prema najavljenom planu, broj turističkih noćenja trebalo bi da bude utrostručen, dok bi 1.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva bilo modernizovano. Plan predviđa i najmanje deset regionalnih centara za razvoj znanja i dualnog obrazovanja.

- To je moja ideja i to ću da sprovedem u delo - poručio je Vučić.

Na kraju, on je pozvao građane juga Srbije da imaju u vidu dosadašnja ulaganja države, ali je istakao da ona nisu bila dovoljna i da predstoji dodatni napor.

- Zato ćemo sada da uložimo i dodatni napor i ogroman novac, da bi ljudi na jugu Srbije mogli po svom standardu da se izjednače sa ostatkom Srbije, posebno sa Beogradom i Novim Sadom. Živeo jug Srbije, živela Srbija - zaključio je Vučić.

On je naveo da su njegov tim i on već definisali šest stubova razvoja, počevši od investicija i industrije, sa ciljem otvaranja 50.000 novih radnih mesta do 2035. godine. Prema njegovim rečima, plan predviđa posebne subvencije za jug Srbije, nove i proširene industrijske zone, kao i razvoj domaćih dobavljača.

Vučić je rekao da drugi stub obuhvata infrastrukturu i bolje povezivanje juga Srbije sa ostatkom zemlje i Evropom, uključujući puteve, železnicu, posebno pravce prema Severnoj Makedoniji, unapređenje elektroenergetske mreže, izgradnju dalekovoda i niskonaponske mreže, kao i razvoj gasovoda i budućeg naftovoda.