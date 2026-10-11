Politika

SIMPATIZERI STUDENTSKE LISTE PORUČUJU: Picula je gospodin, a Ratko Mladić genocidni zločinac!

В.Н.

11. 10. 2026. u 09:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDAN od simpatizera tzv. studentske liste oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je veličao srbomrzitelja Tonina Piculu, a srpskog heroja Đenerala Ratka Mladića nazvao zločincem i kukavicom.

СИМПАТИЗЕРИ СТУДЕНТСКЕ ЛИСТЕ ПОРУЧУЈУ: Пицула је господин, а Ратко Младић геноцидни злочинац!

Foto: Printskrin/X/@JovanBilbi270

Koliko god se tzv. studentska lista pred izbore trudila da sakrije svoj pravi antisrpski narativ da bi se dodovorila narodu, u tome ne uspeva, jer uvek ispliva neka objava njihovih simpatizera i ili izjava pripadnika blokaderskog pokreta koja otkrije njihovo pravo lice. 

Foto: Printskrin/X/@JovanBilbi270

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆEV SPECIJALNI PLAN ZA JUG SRBIJE: Analitičari saglasni - strateški važan, doneće boljitak narodu
Politika

0 0

VUČIĆEV SPECIJALNI PLAN ZA JUG SRBIJE: Analitičari saglasni - strateški važan, doneće boljitak narodu

PRVI NA listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, je najavio poseban program razvoja pet okruga na jugu Srbije (Zaječarski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski), koji obuhvata gradove Niš, Prokuplje, Pirot, Leskovac, Vranje i ostale opštine. O dometima najavljenog plana i njegovom potencijalnom uticaju na život građana razgovarali smo sa analitičarima koji ocenjuju da je reč o važnom koraku ka ravnomernom regionalnom razvoju i zaustavljanju odlaska stanovništva sa juga Srbije.

11. 10. 2026. u 08:47

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"