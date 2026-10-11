SIMPATIZERI STUDENTSKE LISTE PORUČUJU: Picula je gospodin, a Ratko Mladić genocidni zločinac!

PRVI NA listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, je najavio poseban program razvoja pet okruga na jugu Srbije (Zaječarski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski), koji obuhvata gradove Niš, Prokuplje, Pirot, Leskovac, Vranje i ostale opštine. O dometima najavljenog plana i njegovom potencijalnom uticaju na život građana razgovarali smo sa analitičarima koji ocenjuju da je reč o važnom koraku ka ravnomernom regionalnom razvoju i zaustavljanju odlaska stanovništva sa juga Srbije.