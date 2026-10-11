BRISEL SAM SEBI KOPA JAMU: Putin i Tramp postigli dogovor - Fico otkrio šta bi moglo da snađe Evropu

DOGOVOR Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o isporukama dizel-goriva pokazuje koliko je političko rukovodstvo Evropske unije naivno, jer bi zbog svoje politike moglo da se suoči sa visokim cenama goriva, pa čak i nestašicama, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico.

Foto: AP Photo/ Vadim Ghirda

- Dogovor Vladimira Putina i Donalda Trampa o isporukama ruskog dizel-goriva u SAD pokazuje koliko je političko rukovodstvo Evropske unije naivno. SAD će imati jeftinije dizel-gorivo, Rusija prihode u budžetu, a mi u Evropskoj uniji, kao nagradu za politiku mržnje i rata, sankcije i moralisanje — dizel-gorivo po tri evra, a možda i nestašicu - naveo je Fico na Fejsbuku.

On je ocenio da takav razvoj događaja potvrđuje ispravnost spoljne politike Slovačke, koja je, kako je naveo, usmerena na sve četiri strane sveta i zasnovana na zaštiti nacionalnih interesa.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je saopštio da je tokom telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom postignut dogovor o isporukama ruskog dizel-goriva na američko i svetsko tržište.

(Sputnjik)

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