Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Novi Pazar

Fudbaleri Partizana vraćaju se na teren nakon tronedeljne reprezentativne pauze.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Nakon nikada duže pauze crno-beli dočekaće Novi Pazar. Nimalo lak zadatak je pred izabranicima Saše Ilića.

Nije često u prošlosti viđana slika da je gost na tabeli ispred Partizana, a po mnogima očekuje nas jedna teška i neizvesna utakmica. Partizan sa osam bodova deli pretposlednju poziciju na tabeli sa Radničkim iz Niša. Jedino je Zemun lošiji. Dok je Novi Pazar na osmoj poziciji sa pet bodova više.

Pazarci su nedavno u svoje redove vratili legendu, Adema Ljajića od koga se mnogo očekuje u susretu 11. kola Superlige Srbije.

Meč je na programu od 17 časova.

Direktan prenos ove utakmice možete pratiti putem Arena sport 2 Premium kanala.

Takođe, obezbeđen je i prenos u tekstualnom blogu uživo na portalu "Novosti".

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