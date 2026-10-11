"OTIŠAO JE PREDALEKO!" I Mask udario na Zelenskog

AMERIČKI milijarder Ilon Mask oštro je kritikovao predsednika kijevskog režima Vladimira Zelenskog, podržavši stav predsednika SAD Donalda Trampa da nastavak ukrajinskih napada na ruske rafinerije nafte pogoršava globalnu krizu sa gorivom i negativno utiče na američke poljoprivrednike.

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Tramp je istovremeno pozvao na promenu vlasti u Kijevu, optužujući Zelenskog da je više puta odbacio mogućnosti za okončanje sukoba i namerno ignorisao zahteve Vašingtona.

- Rekli smo mu: 'Radi šta hoćeš, ali nemoj da napadaš dizel gorivo, jer postoji veliki problem, velika nestašica. I šta on radi? Ode i napadne dizel gorivo' - izjavio je Tramp u subotu novinarima ispred Bele kuće.

- On želi da stvara probleme svetu, našim poljoprivrednicima i stočarima, kada je reč o dizel gorivu - dodao je američki predsednik.

Mask je u nedelju na društvenoj mreži Iks reagovao na snimak Trampove izjave koji je objavila Bela kuća.

- Zelenski je otišao predaleko - napisao je Mask.

.@POTUS: We told Zelensky, 'You can do whatever you want to Russia, but don't hit the refineries because that's a world problem.' And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop. https://t.co/CdRlMcPlKr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2026

Njegova reakcija usledila je nakon šire Trampove kritike ukrajinskog predsednika, tokom koje je američki lider poručio da je vreme da Ukrajina dobije novog predsednika.

Tramp postigao dogovor sa Putinom o ruskom dizelu

Novi spor izbio je nakon što je Vašington pristao da privremeno ukine sankcije na izvoz ruskog dizel goriva, posle telefonskog razgovora Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Cilj te mere je ublažavanje globalne nestašice goriva, koja je dovela do rasta cena u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Prema pisanju portala "Aksios", Tramp je postigao dogovor sa Putinom nakon što je Zelenski ignorisao najmanje šest zahteva Vašingtona da obustavi napade na ruske rafinerije.

Zelenski je američku odluku o ublažavanju sankcija nazvao "slabom odlukom", dok su ukrajinski pregovarači napustili razgovore u Majamiju dan ranije nego što je bilo predviđeno.

Kako je ranije saopšteno, Putin i Tramp su tokom telefonskog razgovora razmatrali pitanja vezana za svetski energetski sektor, rešavanje situacije u Ukrajini, situaciju u vezi sa Iranom, kao i različite aspekte bilateralnih odnosa, saopštio je Kremlj.

Ukrajina zavisna od Maskovog satelitskog sistema

Maskove kritike imaju posebnu težinu zbog velike zavisnosti Ukrajine od satelitskog internet sistema "Starlink", kojim upravlja njegova kompanija "Spejs iks".

Od 2022. godine desetine hiljada terminala "Starlinka" imaju ključnu ulogu u komunikacijama ukrajinskih snaga na bojištu, operacijama bespilotnih letelica i koordinaciji vojnih jedinica.

Potpuni gubitak pristupa tom sistemu mogao bi ozbiljno da poremeti ove sposobnosti i potencijalno izazove veliku krizu na frontu.

Mask je više puta pozivao na pregovore između Moskve i Kijeva, istovremeno se protiveći pokušajima Ukrajine da proširi upotrebu "Starlinka" za napade na rusku teritoriju.

On je 2022. godine odbio da aktivira mrežu u blizini Krima kako bi podržao ukrajinski napad na rusku Crnomorsku flotu, upozorivši da bi time "Spejs iks" postao saučesnik u velikoj eskalaciji sukoba.

Prema pisanju časopisa "Atlantik", Zelenski je nedavno zatražio od Trampa da ubedi Maska da odobri upotrebu dronova navođenih posredstvom "Starlinka" za napade duboko unutar ruske teritorije.

Ukrajinski predsednik je, kako se navodi, tokom posete Vašingtonu u julu pokušao i da organizuje lični sastanak sa milijarderom, ali je Mask to odbio.

- Ilon stalno govori da je vreme za postizanje dogovora - izjavio je za "Atlantik" saradnik bivšeg ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fjodorova.

U nastojanju da pridobije Maskovu naklonost, Zelenski mu je u avgustu dodelio Orden slobode, jedno od najviših državnih odlikovanja Ukrajine, pohvalivši njegov doprinos zaštiti ljudskih života i jačanju ukrajinsko-američkih odnosa.

(RT Balkan)

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