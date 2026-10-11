MOSKVA NIJE OSTAVILA SVOJE LJUDE: „Ribar“ i njegov tim stigli u Rusiju, Zvinčuk otkrio ko je sve pomogao

MIHAIL Zvinčuk, osnivač projekta „Ribar“, i njegov tim, koji su prethodno bili pritvoreni u Crnoj Gori, vratili su se u Rusiju, javlja dopisnik Sputnjika.

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Oko 2:05 časova ujutru po moskovskom vremenu, let Er Srbije iz Beograda sa Rusima sleteo je u Moskvu.

U razgovoru sa novinarima, Zvinčuk je izjavio da je oslobađanje njegovog tima olakšano koordinisanim naporima ruske vlade, uključujući Ministarstvo spoljnih poslova, i obaveštajnih agencija, uključujući državnu korporaciju Rosteh.

Naglasio je da je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova, koordinirala repatrijaciju Rusa u ambasade u Crnoj Gori i Srbiji, a diplomate su pratile projektni tim u svakoj fazi njihovog povratka u Rusiju.

- Doprinos su dali i Margarita Simonjan (glavni urednik međunarodne medijske grupe ‘Rosija sevodnja’ i televizijskog kanala RT), Dmitrij Medvedev (zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije) i ogroman broj zainteresovanih pojedinaca - dodao je osnivač projekta „Ribar“.

U toku rad na vraćanju opreme, moguća ponovna poseta Balkanu

Prema rečima Zvinčuka, ambasada u Crnoj Gori trenutno radi na vraćanju opreme koju su zaplenile crnogorske bezbednosne snage.

Osnivač „Ribara“ rekao je da je pritvaranje projektnog tima usledilo nakon zvaničnog zahteva za snimanje u Cetinjskom manastiru.

Tim projekta „Ribar“ ne isključuje dalja putovanja na Balkan i nastaviće rad na dokumentarnim filmovima, istakao je on.

- Ovo putovanje na Balkan neće biti naše poslednje, jer je moj tim tamo radio i nastavlja da radi. Uspostavili smo blisku saradnju sa lokalnim strukturama - rekao je Zvinčuk novinarima.

Crnogorske snage reda prekršile su sve procedure ispitivanja tokom pritvora projektnog tima „Ribar“, rekao je njegov osnivač.

- Problem je u tome što su apsolutno sve procedure (tokom ispitivanja) prekršene. Nije bilo podrške na ruskom jeziku. Potpisivali smo dokumenta, ali nam ih niko nije preveo. Jedva smo uspeli da razumemo šta je napisano - rekao je Zvinčuk, odgovarajući na pitanje Sputnjika.

Dodao je da tokom pritvora projektni tim nije mogao da kontaktira rusku ambasadu, a nije pružena ni pravna podrška iz Crne Gore.

Napomenuo je da su tvrdnje o mogućem izručenju SAD netačne.

Podsetimo, ruski bloger i osnivač Telegram kanala "Ribar" Mihail Zvinčuk i njegove kolege, prethodno su nakon proterivanja iz Crne Gore, stigli u Srbiju, odakle su potom odleteli u Rusiju.

„Ribar“ je ruska informaciona mreža osnovana 2018. godine.

(Sputnjik)

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