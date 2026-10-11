"PRIPREMITE SE ZA NAJGORE!" Jezivi snimci uragana koji nosi sve pred sobom, ljudi u strahu (VIDEO)
NAJMANjE četiri osobe poginule su na Floridi i u Alabami usled udara uragana Isajas, a više od 868.000 korisnika je bez struje, dok se uragan širi dublje preko jugoistoka Sjedinjenih Američkih Država, saopštile su sinoć lokalne vlasti.
U okrugu Eskambija na Floridi, jedna osoba je poginula nakon što je ostala zaglavljena ispod drveta koje je palo na kuću, rekla je za CNN portparol kancelarije šerifa okruga Eskambija Meloni Piterson.
Žrtvu je pronašla bez svesti vatrogasna spasilačka ekipa tog okruga kada je stigla na lice mesta.
Piterson je rekla da je u istom okrugu Eskambija još jedna osoba pronađena mrtva ranije juče u svojoj garaži, koja je bila zatvorena sa uključenim generatorom a četiri člana njegove porodice, starosti 72, 24, 5 i 4 godine, prevezena su u bolnicu na lečenje, sa povredama koje nisu opasne po život.
Guvernerka Alabame Kej Ajvi je saopštila da su dva stanovnika te savezne države poginula u uraganu, upozorila je na moguću pojavu tornada i zamolila je stanovnike da se "pripreme za najgore".
Iako je uragan danas oslabio na posttropski ciklon, Isajas i dalje predstavlja pretnju od poplava i tornada dok se kreće ka unutrašnjosti Sjedinjenih Američkih Država, upozorili su meteorolozi i zvaničnici.
Više od 868.000 korisnika je rano jutros ostalo bez struje širom Floride, Alabame i Džordžije, prema podacima PowerOutage.us.Na Floridi je 438.137 korisnika sinoć bilo bez struje, u Alabami 294.662 korisnika a u Džordžiji je bez struje ostalo 111.105 korisnika.
Iako su upozorenja na olujni talas i tropske oluje povezane sa Isajasom povučena, Nacionalni centar za uragane (NHC) je upozorio da će verovatno i dalje biti "značajnih uticaja" koji su povezani sa Isajasom na veći deo južne Alabame, područja Floride i jugozapadne Džordžije, u vidu bujičnih i rečnih poplava.
Guverner Floride Ron DeSantis izjavio je danas da će ekipe elektroprivrede Floride provesti dan tako što će proceniti štetu i obavljati radove na restauraciji električne mreže.
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