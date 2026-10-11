"SVE O DOGOVORU PREDSEDNIKA TRAMPA I PUTINA IZ SRPSKOG UGLA": Vučić će se danas obratiti javnosti (FOTO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je novo obraćanje. Tema će biti veoma zanimljiva.

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- Sve o dogovoru predsednika Trampa i Putina iz srpskog ugla. Vidimo se! - naveo je Vučić u opisu.

Kako je najavljeno, današnje uživo obraćanje putem društvenih mreža biće od 11:15 časova.

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