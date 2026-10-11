Politika

"SVE O DOGOVORU PREDSEDNIKA TRAMPA I PUTINA IZ SRPSKOG UGLA": Vučić će se danas obratiti javnosti (FOTO)

В.Н.

11. 10. 2026. u 08:41

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je novo obraćanje. Tema će biti veoma zanimljiva.

СВЕ О ДОГОВОРУ ПРЕДСЕДНИКА ТРАМПА И ПУТИНА ИЗ СРПСКОГ УГЛА: Вучић ће се данас обратити јавности (ФОТО)

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- Sve o dogovoru predsednika Trampa i Putina iz srpskog ugla. Vidimo se! - naveo je Vučić u opisu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Kako je najavljeno, današnje uživo obraćanje putem društvenih mreža biće od 11:15 časova.

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