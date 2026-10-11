BOLESNO! Blokaderi seire nad smrću gradonačelnika Subotice i prizivaju još: Dabogda ga zemlja ispovraćala, neka povuče sledećeg (VIDEO)

STEVAN Bakić, gradonačelnik Subotice je juče preminuo, a na društvenim mrežama se gomilaju bolesni bloakderi od strane blokadera, na ovu vest koja je potresla Srbiju.

Foto: Printskrin

Monstruozna kampanja simpatizera "studentske liste" ostavlja bez teksta. Takve grozne reči i to posle smrti jednog čoveka, u najamnju ruku su skandalozne i neljudske.

Malo im je što ostavljaju uvrede u komentarima, pa još i dodadtno pozivaju "Dabogda ga zemlja ispovraćala, neka povuče sledećeg".

U moru gnusnih komentara izdvaja se i onaj od Zorana Torbice, blokaderska bitanga iz Hrvatske, koja slavi smrt svakog srbina!

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Svakom normalnom čoveku odavno je jasno sa kakvim licima se suočavamo.

Iza "studentske liste" nedvosmisleno stoji samo jedna reč, a to je - mržnja.

Opširnije u videu koji sledi:

BONUS VIDEO: Napad Studentske liste u Nišu na mladiće koji su nosili lik generala Mladića