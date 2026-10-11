BOLESNO! Blokaderi seire nad smrću gradonačelnika Subotice i prizivaju još: Dabogda ga zemlja ispovraćala, neka povuče sledećeg (VIDEO)
STEVAN Bakić, gradonačelnik Subotice je juče preminuo, a na društvenim mrežama se gomilaju bolesni bloakderi od strane blokadera, na ovu vest koja je potresla Srbiju.
Monstruozna kampanja simpatizera "studentske liste" ostavlja bez teksta. Takve grozne reči i to posle smrti jednog čoveka, u najamnju ruku su skandalozne i neljudske.
Malo im je što ostavljaju uvrede u komentarima, pa još i dodadtno pozivaju "Dabogda ga zemlja ispovraćala, neka povuče sledećeg".
U moru gnusnih komentara izdvaja se i onaj od Zorana Torbice, blokaderska bitanga iz Hrvatske, koja slavi smrt svakog srbina!
Svakom normalnom čoveku odavno je jasno sa kakvim licima se suočavamo.
Iza "studentske liste" nedvosmisleno stoji samo jedna reč, a to je - mržnja.
Opširnije u videu koji sledi:
BONUS VIDEO: Napad Studentske liste u Nišu na mladiće koji su nosili lik generala Mladića
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