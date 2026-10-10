PENTAGON U ŠOKU! Kineski super-razarač „Tip 055” jednim potezom GASI američku ratnu mornaricu?!

KINESKI državni mediji izvestili su da je jedan strani ratni brod izgubio napajanje, pogon i radarski sistem dok je iz neposredne blizine pratio kineski razarač klase „Tip 055” (Zunyi) iz sastava Ratne mornarice Narodne oslobodilačke armije (PLAN) u Južnom kineskom moru.

Foto: printskrin YouTube Battlefield Engineering

Do susreta je došlo tokom rutinske vežbe, a kineski pomorski oficir je naveo da je strano plovilo pretrpelo iznenadni gubitak električne energije dok je pokušavalo da održi korak sa kineskim brodom. Ovaj izveštaj se vremenski poklapa sa gubitkom napajanja na američkom razaraču klase „Arli Berk” (Arleigh Burke), USS Benfold, tokom izvođenja rutinskih operacija u tom regionu, zbog čega je brod četiri dana ostao bez struje u Južnom kineskom moru. To je podstaklo brojne spekulacije da je upravo USS Benfold bio taj strani brod uključen u incident sa modernijim kineskim ratnim brodom.



Foto: Vikipedija/Japanese Ministry of Defense





Kineski napad elektronskim sredstvima s ciljem onesposobljavanja jednog od najsposobnijih razarača američke mornarice možda nije bez presedana. Sredinom 2024. godine zabeleženi su izveštaji o intenzivnim sukobima u domenu elektronskog ratovanja između američke mornarice i kineske Ratne mornarice Narodne oslobodilačke armije (PLA) u Južnom kineskom moru, u blizini Filipina. Prema izveštajima, dejstva u okviru elektronskog ratovanja na severu Filipina trajala su punih dvanaest sati, usled čega su se američki ratni brodovi suočili sa „krizom bez presedana – ekranima ispunjenim šumom i potpunim gubitkom GPS signala”, te se flota povukla zbog ozbiljnog ometanja komunikacionih i navigacionih kapaciteta. Ocenjeno je da oprema američke mornarice za elektronsko ratovanje zaostaje čitavu generaciju za kineskom, što je izazvalo značajne kritike u samoj zemlji.Sukobi iz 2024. godine istakli su zabrinutost na Zapadu povodom ogromnih razlika između kineskih i američkih industrijskih kapaciteta – naročito u sektorima brodogradnje i elektronike – a koje utiču na odnos snaga između ove dve države. Razvoj novih generacija sposobnijih razarača u SAD postao je hitniji prvenstveno zbog uspeha kineskih programa izgradnje razarača klase „Tip 052D” i „Tip 055”; za ovu drugu klasu se u širokim krugovima smatra da je iznedrila najsposobnije površinske borbene brodove na svetu. Ipak, preliminarni projektni radovi na programu razarača sledeće generacije DDG(X) započeti su tek u junu 2025. godine.

militarywatchmagazine.com

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