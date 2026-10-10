Pojačanje Zvezde iz Real Madrida zablistalo na debiju
Uprkos dobroj partiji, njegov tim nije uspeo da dođe do trijumfa.
Andrej Bjelić upisao je prvi nastup za BKK Radnički, ali je debi mladog košarkaša Crvene zvezde završen porazom. Filijala crveno-belih izgubila je od Mladosti iz Zemuna rezultatom 80:71.
Bjelić je ovog leta stigao na Mali Kalemegdan iz Real Madrida, a Zvezda je odlučila da ga registruje za Radnički kako bi kroz utakmice sticao seniorsko iskustvo.
Prvu priliku dobio je protiv Mladosti i iskoristio je na individualnom planu.
Mladi košarkaš proveo je 26 minuta na parketu i za to vreme postigao 15 poena. Efikasniji od njega u redovima Radničkog bio je samo Mateja Todorić, koji je utakmicu završio sa 16 poena, osam asistencija, osam skokova i četiri ukradene lopte.
Ipak, učinak Bjelića i Todorića nije bio dovoljan da Radnički izbegne poraz. Mladost je do pobede predvodio Ognjen Matović sa 20 poena, čime je bio najefikasniji igrač susreta.
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