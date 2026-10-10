Pojačanje Zvezde iz Real Madrida zablistalo na debiju

Uprkos dobroj partiji, njegov tim nije uspeo da dođe do trijumfa.

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Andrej Bjelić upisao je prvi nastup za BKK Radnički, ali je debi mladog košarkaša Crvene zvezde završen porazom. Filijala crveno-belih izgubila je od Mladosti iz Zemuna rezultatom 80:71.

Bjelić je ovog leta stigao na Mali Kalemegdan iz Real Madrida, a Zvezda je odlučila da ga registruje za Radnički kako bi kroz utakmice sticao seniorsko iskustvo.

Prvu priliku dobio je protiv Mladosti i iskoristio je na individualnom planu.

Mladi košarkaš proveo je 26 minuta na parketu i za to vreme postigao 15 poena. Efikasniji od njega u redovima Radničkog bio je samo Mateja Todorić, koji je utakmicu završio sa 16 poena, osam asistencija, osam skokova i četiri ukradene lopte.

Ipak, učinak Bjelića i Todorića nije bio dovoljan da Radnički izbegne poraz. Mladost je do pobede predvodio Ognjen Matović sa 20 poena, čime je bio najefikasniji igrač susreta.