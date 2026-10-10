NEDELJNI HOROSKOP OD 11. do 17. OKTOBRA: Bika očekuje zastoj na poslu, Lava zarada, Škorpiju porodični problemi, Vodoliju važna odluka

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 11. DO 17. oktobra, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Uspeh preko visokog obrazovanja, pravnih pitanja ili politički angažman 14. oktobra. Sekstil Sunca i Jupitera, 15. oktobra, donosi vam uspeh u privatnom biznisu, saradnju sa strancima, širenje posla. Vaš vladalac Pluton, planeta novca, 16. oktobra kreće direktno preko kuće planova i novca, donoseći vam uvećanje prihoda, podršku uticajnih osoba ili penziju.

Ljubav Planeta strasti u kući društvenog života krajem perioda pravi trigon sa Uranom, planetom flerta i neočekivanih situacija, u kući komunikacija, donoseći slobodnim Ovnovima iznanadni susret sa nekim ko dolazi sa puta ili preko neke društvene mreže. Zauzete očekuju rasprave i svađe sa partnerom.

Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Početak perioda donosi manje dobitke preko rešavanja finansijskih pitanja, podele imovine, kredita. Pluton, planeta moći i novca, 16. oktobra kreće direktnim hodom preko vaše kuće karijere donoseći vam sukobe sa nadređenima, probleme i zastoj na poslu. Mada ćete želeti da mnogo toga promenite, imaćete osećaj da su vam ruke vezane. Poslušajte savet Riba ili Raka.

Ljubav Ulazak Meseca u kuću braka i partnerstva, 11. oktobra, upozorava na konflikte, rasprave i sukobe sa voljenom osobom. Sredinom perioda, poboljšanje odnosa sa članovima porodice. Krajem sedmice, susret sa nekim ko dolazi sa dužeg puta ili upoznavanje sa interesantnom osobom preko društvene mreže.

Zdravlje Promenite način ishrane.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Direktan hod Plutona, planete koja upravlja vašim poslom i finansijama, u trigonu sa Uranom u vašem znaku, od 16. oktobra vam pruža priliku da pokažete svoje talente i znanje. Možete uspešno da završite nešto što ste odlagali ili niste uspevali da rešite, u vezi sa visokim obrazovanjem, pravnim pitanjima, putovanjem ili saradnjom sa osobama iz inostranstva.

Ljubav Prelazak Meseca preko kuće partnerskih odnosa, 14. i 15. oktobra, upozorava na sukobe sa voljenom osobom. Sekstil između Jupitera u kući komunikacija i Sunca u kući emotivnog života, slobodnim Blizancima donosi mogućnost upoznavanja sa nekim na kraćem putu, preko rođaka ili društvene mreže.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Naglašena kuća kreativnosti, 11. i 12. oktobra donosi vam uspeh u umetnosti, javnoj delatnosti ili privatnom biznisu. Direktan hod Plutona, planete novca i moći, preko astrološke kuće novca, posle 16. oktobra, donosi vam promene na poslu i finansijsku ekspanziju preko podele imovine, nasledstva ili ostvarivanja prava na kredit, alimentaciju ili stipendiju.

Ljubav Početak sedmice, sa vašim vladaocem Mesecom u kući ljubavnog života, gde se već nalaze planete komunikacija i ljubavi, slobodnim Rakovima donosi priliku za ulazak u novu vezu, a zauzetima za susret sa starom simpatijom. Krajem perioda, mogući su nesporazumi i sukobi sa voljenom osobom.

Zdravlje Nervna napetost.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Umetnike i privatne preduzetnike 14. oktobra očekuju uspeh, popularnost i zarada. Vaš vladalac Sunce, simbol uspeha i ugleda, u kući komunikacija, 15. oktobra, obrazuje sekstil sa Jupiterom, planetom prosperiteta u vašem znaku, donoseći vam uvećanje prihoda preko putovanja, pravnih pitanja, visokog obrazovanja, kontakata sa strancima ili isplativog ugovora.

Ljubav Početak perioda, sa naglašenom kućom privatnog života, donosi sukobe sa članovima porodice. Ulazak Meseca u kuću ljubavi, 14. oktobra, nagoveštava odlazak na put sa partnerom. Direktan hod Plutona preko kuće braka, posle 16. oktobra, slobodnim Lavovima može doneti značajan, sudbinski susret.

Zdravlje Kardiovaskularni problemi.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Početak perioda, sa naglašenom kućom komunikacija i biznisa, u kojoj se nalazi i vaš vladalac Merkur, donosi vam zaradu preko kraćeg puta ili potpisivanja ugovora. Sekstil između Sunca u kući posla i Jupitera u kući ideja, 15. oktobra, donosi vam novac. Pluton, planeta novca, 16. oktobra kreće direktno preko kuće posla, fokusirajući vas na radne obaveze.

Ljubav Susret na kraćem putu ili predavanju 11. oktobra. Ulazak Meseca u kuću privatnog života, 14. oktobra, upozorava na probleme, svađe i sukobe sa članovima porodice. Slobodnr Devicr, krajem sedmice, očekuje susret sa nekim koja poznaju preko poslovnih kontakata. Poslušajte savet Jarca ili Bika.

Zdravlje Menjate način ishrane.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Sunce u vašoj kući ličnosti, 15. oktobra obrazuje sekstil sa Jupiterom u kući planova i finansija, donoseći vam uvećanje prihoda preko nekonvencionalnih vidova zarade. Direktan hod Plutona preko kuće kuće kreativnosti, od 16. oktobra obećava uspeh u javnoj delatnosti ili privatnom biznisu, zahvaljujući primeni vaših starih preduzetničkih ideja.

Ljubav Početkom nedelje, strastveni susret sa zauzetom osobom, a sredinom sedmice kontakt i dopisivanje sa bivšim partnerom. Vladalac partnerskih odnosa, krajem perioda kreće direktnim hodom preko kuće ljubavi donoseći slobodnim Vagama priliku za ulazak u novu vezu. Voljena osoba vam nameće svoje mišljenje.

Zdravlje Izbegavajte alkohol.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Mnoštvo planeta u vašoj kući ličnosti, 11. oktobra, u napetim aspektima sa retrogradnim Plutonom u kući karijere, upozoravaju na sukobe sa nadređenima i autoritetima. Sredina nedelje, donosi priliku za zaradu preko inostranstva. Ulazak Meseca u kuću komunikacija i biznisa, krajem sedmice, donosi vam uspeh preko kraćih putovanja ili potpisivanja novog ugovora.

Ljubav Hiron, simbol vaše slabe tačke, u kući partnerskih odnosa, početkom perioda pravi opoziciju sa Venerom, iznoseći na svetlo dana nerešene probleme sa voljenom osobom. Vaš vladalac Pluton, planeta sukoba, 16. oktobra kreće direktno preko kuće privatnosti, donoseći sukobe sa članovima porodice.

Zdravlje Izbegavajte energetske napitke.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Posao Vaš vladalac Jupiter, u devetoj kući, 15. oktobra obrazuje sekstil sa Suncem u kući planova i novca, donoseći vam priliku za nove vidove zarade, uspeh u javnoj delatnosti, internet-trgovini, medijima ili preko društvenog angažmana. Pluton kreće direktnim hodom preko kuće komunikacija 16. oktobra, donoseći vam kontakte i susrete sa uticajnim osobama.

Ljubav Mesec u vašem znaku 14. oktobra aktivira veliki vatreni trigon donoseći vam nove susrete i poznanstva. Planeta transformacija, krajem perioda pravi trigon sa Uranom u kući partnerskih odnosa, što povoljno utiče na odnos sa voljenom osobom. Bolja komunikacija sa braćom, sestrama i rođacima.

Zdravlje Potreban vam je odmor.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Pluton, koji upravlja vašim finansijama, 16. oktobra kreće direktnim hodom praveći trigon sa vašim suvladaocem Uranom, što vam donosi dobitke i priliku za nova ulaganja. Meseca krajem perioda ulazi u vaš znak donoseći vam priliv energije ali pošto pravi kvadrat sa Suncem u kući karijere, upozorava i na konflikte i sukobe sa nadređenima i autoritetima.

Ljubav Ulazak Meseca, vladaoca braka i partnerskih odnosa, u kuću društvenog života u kojoj se nalaze planete komunikacija i ljubavi, 11. oktobra, slobodnim Jarčevima donosi više izlazaka, druženja sa prijateljima i novih poznanstava. Zauzete očekuje poboljšanje odnosa sa voljenom osobom. Poslušajte savet Bika.

Zdravlje Osetljiva koža.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Mesec u desetoj kući, 11. i 12. oktobra, upozorava na konflikte i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Planeta transformacija, Pluton, vladalac vaše karijere i komunikacija, u vašoj kući ličnosti, posle petomesečnog retrogradnog hoda, 16. oktobra kreće direktno i pravi trigon sa vašim vladaocem Uranom, donoseći vam velike promene na ličnom i poslovnom planu.

Ljubav Ulazak Meseca u Strelca, 14. oktobra, nagoveštava upoznavanje na putu, preko prijatelja ili društvene mreže. Jupiter, vladalac vašeg društvenog života, u kući partnerskih odnosa, 15. oktobra pravi sekstil sa Suncem, donoseći slobodnim Vodolijama nove susrete i poznanstva sa interesantnim osobama.

Zdravlje Donosite važnu odluku.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Ulazak Meseca u kuću karijere, 14. oktobra, donosi vam sukobe sa nadređenima i autoritetima. Manji dobici 15. oktobra. Naglašena kuća novca sa Saturnom i vašim vladaocem Neptunom, 16. oktobra upozorava na finansijske probleme. Pluton, krajem perioda, kreće direktnim hodom preko kuće mašte, medicine, istraživanja, donoseći uspeh umetnicima, lekarima, farmaceutima.

Ljubav Aspekti vladaoca vašeg emotivnog života, 11. i 12. oktobra, slobodnim Ribama nagoveštavaju romantičan susret na putovanju, predavanju, seminaru. Zauzete Ribe, u prvom delu sedmice, očekuje poboljšanje odnosa sa voljenom osobom, a krajem perioda, više izlazaka, druženja sa prijateljima, novi susreti.

Zdravlje Naglašena potreba za introspekcijom.