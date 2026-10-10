Fudbal

Prvenac Kristijan Romera doneo vredna tri boda Atletiku

Танјуг

10. 10. 2026. u 19:38

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Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su danas u gostima Alaves 2:1 u meču osmog kola španskog prvenstva.

Првенац Кристијан Ромера донео вредна три бода Атлетику

ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia

Gosti iz Madrida su poveli u 33. minutu pogotkom Alehandra Grimalda.

Lukas Boje je iz penala u 45+6. minutu postigao gol iza izjednačenje, nakon što je Robin le Norman u svom šesnaestercu oborio Tonija Martineza.

Kristijan Romero je u 87. minutu glavom pogodio posle centaršuta Aleksa Baene za pobedu gostujuće ekipe.

Argentinski reprezentatitvac i nekadašnji kapiten Totenhema se pokazuje kao odlično pojačanje, a ovo mu je bio prvi gol u dresu "jorgandžija" za koje igra na izuzetno visokom nivou od kada su ga letos "pevcima" platili 40 miliona evra.

Vredi napomenuti da je Alaves od 61. minuta igrao sa 10 igrača nakon što je Anhel Perez dobio crveni karton.

Atletiko je drugoplasirani na tabeli španskog prvenstva sa 19 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Espanjolu.

Alaves je na šestom mestu na tabeli sa 11 bodova i u narednom kolu gostovaće Selti.

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