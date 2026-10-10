Prvenac Kristijan Romera doneo vredna tri boda Atletiku
Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su danas u gostima Alaves 2:1 u meču osmog kola španskog prvenstva.
Gosti iz Madrida su poveli u 33. minutu pogotkom Alehandra Grimalda.
Lukas Boje je iz penala u 45+6. minutu postigao gol iza izjednačenje, nakon što je Robin le Norman u svom šesnaestercu oborio Tonija Martineza.
Kristijan Romero je u 87. minutu glavom pogodio posle centaršuta Aleksa Baene za pobedu gostujuće ekipe.
Argentinski reprezentatitvac i nekadašnji kapiten Totenhema se pokazuje kao odlično pojačanje, a ovo mu je bio prvi gol u dresu "jorgandžija" za koje igra na izuzetno visokom nivou od kada su ga letos "pevcima" platili 40 miliona evra.
Vredi napomenuti da je Alaves od 61. minuta igrao sa 10 igrača nakon što je Anhel Perez dobio crveni karton.
Atletiko je drugoplasirani na tabeli španskog prvenstva sa 19 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Espanjolu.
Alaves je na šestom mestu na tabeli sa 11 bodova i u narednom kolu gostovaće Selti.
Preporučujemo
Ilić digao uzbunu u Humskoj: Ovo je previše za Partizan, moramo da se probudimo
10. 10. 2026. u 11:14
Miljenik "Grobara" neprikosnoven: Lesor MVP 4. kola Evrolige
10. 10. 2026. u 10:45
Navijači Olimpijakosa oštetili dvoranu, klub preuzima troškove sanacije
10. 10. 2026. u 10:15
Englezi tvrde: Ronalda čeka ozbiljna suspenzija
10. 10. 2026. u 09:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ŠTA OVO BI? Embid se izblamirao kao nikada do sada! (VIDEO)
DEBI Lebrona Džejmsa za Filadefliju nije jedina stvar koja je privukla pažnju sa sinoćnjeg meča Netsa i Seventisiksersa (114:110).
09. 10. 2026. u 16:36
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)