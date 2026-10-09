POGUBLJENJE UŽIVO: Hegset potvrdio planove Pentagona da prenosi streljanje vojnika na televiziji
AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset potvrdio je da će pogubljenje streljačkim vodom američkog vojnika Nidala Malika Hasana, koji je ubio 13 svojih saboraca u bazi u Teksasu, biti prikazano uživo na televiziji.
„Tako je”, naveo je Hegset na društvenim mrežama, deleći izveštaj Si-Bi-Esa (CBS) u kojem se navodi da „američka vojska planira da prenosi pogubljenje uživo”.
Kako je preneo list „Vzglяd”, američki ministar odbrane Pit Hegset je u četvrtak najavio planirano javno pogubljenje vojnika Nidala Hasana.
Pentagon je u sredu najavio prvo pogubljenje streljačkim vodom još od Drugog svetskog rata.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
PUTIN ROĐENDAN PROSLAVIO SA GERHARDOM ŠREDEROM: Kremlj objavio njihovu fotografiju
08. 10. 2026. u 23:25
"Čuo sam kako mi krcka lobanja": Preživeo medveda (video)
08. 10. 2026. u 22:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)