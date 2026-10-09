POGUBLJENJE UŽIVO: Hegset potvrdio planove Pentagona da prenosi streljanje vojnika na televiziji

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset potvrdio je da će pogubljenje streljačkim vodom američkog vojnika Nidala Malika Hasana, koji je ubio 13 svojih saboraca u bazi u Teksasu, biti prikazano uživo na televiziji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jeremias Gonzalez

„Tako je”, naveo je Hegset na društvenim mrežama, deleći izveštaj Si-Bi-Esa (CBS) u kojem se navodi da „američka vojska planira da prenosi pogubljenje uživo”.

Kako je preneo list „Vzglяd”, američki ministar odbrane Pit Hegset je u četvrtak najavio planirano javno pogubljenje vojnika Nidala Hasana.

Pentagon je u sredu najavio prvo pogubljenje streljačkim vodom još od Drugog svetskog rata.

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