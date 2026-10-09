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POGUBLJENJE UŽIVO: Hegset potvrdio planove Pentagona da prenosi streljanje vojnika na televiziji

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09. 10. 2026. u 11:10

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AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset potvrdio je da će pogubljenje streljačkim vodom američkog vojnika Nidala Malika Hasana, koji je ubio 13 svojih saboraca u bazi u Teksasu, biti prikazano uživo na televiziji.

ПОГУБЉЕЊЕ УЖИВО: Хегсет потврдио планове Пентагона да преноси стрељање војника на телевизији

Foto: Tanjug/AP Photo/Jeremias Gonzalez

„Tako je”, naveo je Hegset na društvenim mrežama, deleći izveštaj Si-Bi-Esa (CBS) u kojem se navodi da „američka vojska planira da prenosi pogubljenje uživo”.

Kako je preneo list „Vzglяd”, američki ministar odbrane Pit Hegset je u četvrtak najavio planirano javno pogubljenje vojnika Nidala Hasana.

Pentagon je u sredu najavio prvo pogubljenje streljačkim vodom još od Drugog svetskog rata.

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