Svet

UDAR NA RUSKU TENKOVSKU SILU: Proizvodnja modela T-90 u problemu, fabrike prebačene na popravke!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 10. 2026. u 21:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

„URALVAGONZAVOD”, glavni ruski proizvođač tenkova i jedina fabrika koja pravi nove tenkove T-90M, sada preuzima i velike popravke tenkova T-90M oštećenih u Ukrajini.

УДАР НА РУСКУ ТЕНКОВСКУ СИЛУ: Производња модела Т-90 у проблему, фабрике пребачене на поправке!

Foto: printskrin Youtube/@Military92

Analitičari navode da su taj posao tradicionalno obavljali vojni remontni zavodi, a sada on konkuriše fabričkoj proizvodnji novih tenkova.

Voz koji je prevozio teško oštećene tenkove T-90M fotografisan je na putu ka fabrici u Nižnjem Tagilu, prema navodima analitičara koji prate rusku oklopnu tehniku. Fotografije, koje su se ove nedelje pojavile na društvenim mrežama, prikazuju tenkove sa ozbiljnim oštećenjima utovarene na železničke vagone.

Andrej Tarasenko, analitičar za oklopna vozila, izjavio je da je „Uralvagonzavod” preuzeo popravke jer je ruska mreža vojnih zavoda za remont oklopnih vozila (poznata pod ruskom skraćenicom BTRZ) zatajila, kao i da remont tenka u proizvodnom pogonu košta gotovo isto koliko i izrada novog.

-Oštećeni T-90M na putu ka UVZ-u. Nakon što je uništila sistem BTRZ, ova monopolistička korporacija se bavi i kapitalnim remontima koji su potpuno izvan njene osnovne delatnosti, budući da u fabričkim uslovima (a ne u BTRZ-u) popravka košta koliko i novi tenk, napisao je Tarasenko na ruskom jeziku.

Jakub Janovski, vodeći analitičar projekta „Oriks” (Oryx) – koji se zasniva na javno dostupnim podacima i dokumentuje gubitke opreme u ratu na osnovu foto i video dokaza – rekao je da bi popravljeni tenkovi mogli da zamagle sliku o tome koliko novih tenkova Rusija zapravo proizvodi.

-S druge strane, neke organizacije bi mogle da uračunaju fabričke popravke (i/ili eventualne dodatne modifikacije) ovih tenkova u ’novu proizvodnju’, napisao je Janovski na platformi X.

Janovski je dodao da mogućnost izvlačenja oštećenog tenka u velikoj meri zavisi od toga gde je pogođen. Vozila onesposobljena u spornoj „sivoj zoni” između dve vojske obično bivaju uništena pre nego što se mogu izvući, dok se tenkovi oštećeni u pozadini mogu lakše izvući radi popravke, naveo je on. Analitičari ovu promenu dovode u vezu sa pritiskom na rusku industriju proizvodnje tenkova, uzrokovanim zapadnim sankcijama i nedostatkom radne snage. Utvrđeno je da pojedini tenkovi T-90M, koji izlaze iz pogona „Uralvagonzavoda”, koriste reparirana tela starijih tenkova T-90A umesto novoizrađenih, a sama kompanija je javno isticala svoje aktivnosti na popravci, navodeći 2024. godine da je jedan T-90M osposobila za svega četiri nedelje nakon što je taj tenk pretrpeo pogotke od čak 26 dronova.

defence-blog.com

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UAE: Kopilot Flajdubaija planirao samoubilački napad avionom na aerodrom Ben Gurion
Svet

0 0

UAE: Kopilot "Flajdubaija" planirao samoubilački napad avionom na aerodrom Ben Gurion

KOPILOT kompanije "Flajdubai", državljanin Omana, planirao je da 30. septembra otme avion na letu iz Dubaija za Tel Aviv i njime se zaleti u terminal aerodroma Ben Gurion u Izraelu, u samoubilačkom napadu inspirisanom terorističkim napadima u SAD 11. septembra 2001. godine, saopštio je danas državni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), prenela je državna novinska agencija.

09. 10. 2026. u 19:34

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"