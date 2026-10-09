UDAR NA RUSKU TENKOVSKU SILU: Proizvodnja modela T-90 u problemu, fabrike prebačene na popravke!

„URALVAGONZAVOD”, glavni ruski proizvođač tenkova i jedina fabrika koja pravi nove tenkove T-90M, sada preuzima i velike popravke tenkova T-90M oštećenih u Ukrajini.

Foto: printskrin Youtube/@Military92

Analitičari navode da su taj posao tradicionalno obavljali vojni remontni zavodi, a sada on konkuriše fabričkoj proizvodnji novih tenkova.

Voz koji je prevozio teško oštećene tenkove T-90M fotografisan je na putu ka fabrici u Nižnjem Tagilu, prema navodima analitičara koji prate rusku oklopnu tehniku. Fotografije, koje su se ove nedelje pojavile na društvenim mrežama, prikazuju tenkove sa ozbiljnim oštećenjima utovarene na železničke vagone.

Damaged T-90Ms on their way to UVZ for refurbishment (pics from last year). Some, as can be seen on the 1st pic quite heavily damaged. A lot of tanks despite being labeled as „losses” can and do get refurbished back to normal conditions. https://t.co/cetmfLP1y0 — Volke (@Volke__) October 6, 2026

Andrej Tarasenko, analitičar za oklopna vozila, izjavio je da je „Uralvagonzavod” preuzeo popravke jer je ruska mreža vojnih zavoda za remont oklopnih vozila (poznata pod ruskom skraćenicom BTRZ) zatajila, kao i da remont tenka u proizvodnom pogonu košta gotovo isto koliko i izrada novog.

-Oštećeni T-90M na putu ka UVZ-u. Nakon što je uništila sistem BTRZ, ova monopolistička korporacija se bavi i kapitalnim remontima koji su potpuno izvan njene osnovne delatnosti, budući da u fabričkim uslovima (a ne u BTRZ-u) popravka košta koliko i novi tenk, napisao je Tarasenko na ruskom jeziku.

Jakub Janovski, vodeći analitičar projekta „Oriks” (Oryx) – koji se zasniva na javno dostupnim podacima i dokumentuje gubitke opreme u ratu na osnovu foto i video dokaza – rekao je da bi popravljeni tenkovi mogli da zamagle sliku o tome koliko novih tenkova Rusija zapravo proizvodi.

-S druge strane, neke organizacije bi mogle da uračunaju fabričke popravke (i/ili eventualne dodatne modifikacije) ovih tenkova u ’novu proizvodnju’, napisao je Janovski na platformi X.

Russian Tanks are now equipped with DRONE DEFENSES. This T-90 blasted away an incoming explosive drone... https://t.co/9yK7hRO5gV — Sukhoi Su-57 "Felon"👑ZOV (@75Sukhoi) October 3, 2026

Janovski je dodao da mogućnost izvlačenja oštećenog tenka u velikoj meri zavisi od toga gde je pogođen. Vozila onesposobljena u spornoj „sivoj zoni” između dve vojske obično bivaju uništena pre nego što se mogu izvući, dok se tenkovi oštećeni u pozadini mogu lakše izvući radi popravke, naveo je on. Analitičari ovu promenu dovode u vezu sa pritiskom na rusku industriju proizvodnje tenkova, uzrokovanim zapadnim sankcijama i nedostatkom radne snage. Utvrđeno je da pojedini tenkovi T-90M, koji izlaze iz pogona „Uralvagonzavoda”, koriste reparirana tela starijih tenkova T-90A umesto novoizrađenih, a sama kompanija je javno isticala svoje aktivnosti na popravci, navodeći 2024. godine da je jedan T-90M osposobila za svega četiri nedelje nakon što je taj tenk pretrpeo pogotke od čak 26 dronova.

defence-blog.com

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