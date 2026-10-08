REKA STRAVE I UŽASA: Tri sestre pronađene mrtve na mestu gde im je sttradala majka, a onda je otkrivena jeziva istina

TRI sestre koje su se tragično udavile u vodi kod Brajton Biča, oduzele su sebi život nakon što su posetile područje gde im je majka umrla u jezeru pre 16 godina, otkrio je sudski veštak.

Foto: Printscreen/Instagram/dailystar

Džejn Adetoro (36), Kristina Volters (32) i Rebeka Volters (31) izvučene su iz vode 13. maja ali nisu uspele da budu spasene.

Istraga o njihovoj smrti je pokazala da je njihov otac rekao policiji da nijedna od njih nije umela da pliva.

- Moram da razmislim zašto su ušle u vodu u mračnim satima kada nisu mogle da plivaju.

- Sestre su namerno ušle u vodu sa namerom da okončaju svoj život - istakla je inspektorka Penelope Skofild.

Na istrazi u Brajtonskom mrtvozorničkom sudu čulo se da su pretrage koje su policajci sproveli na Kristininom laptopu otkrile 179 pominjanja samoubistva.

- Sve pominjanje se odnosilo na London i Temzu - rekao je glavni inspektor Mark Kalimore.

Na istrazi se saznalo da je majka sestara umrla od davljenja u jezeru u Birmingemu 2010. godine.

Foto: Printscreen/Instagram/dailystar

Putovale su taksijem do grada dan pre nego što su otišle u Brajton i ostavljene su na ulici u kojoj je živela njihova majka.

Stigli su u Linton Vok, Birmingem, blizu jezera Brukvejl Park, 11. maja u 23:36, a 12. maja su ih pokupili da bi se vratili u stan u kojem su zajedno živeli u Grinfordu, zapadnom Londonu, u 01:28.

- Ne postoje reči kojima se može adekvatno izraziti gubitak deteta. To je bol koji ne mogu ni da zamislim. Svaka je imala svoje posebno mesto u mom srcu. Delile su posebnu vezu kao sestre - rekao je otac sestara, Džozef Jakobsen, pre završetka istrage, Istražnom sudu u Brajtonu.

- Nalazim izvesnu utehu u svojoj hrišćanskoj veri. One su bile moje ćerke, bile su voljene i bile su važne. Ostale su mi uspomene koje ću imati do kraja života. - rekao je Džozef.

Jakobsen je takođe rekao da ne može da razume zašto su im se životi tako iznenada završili ali je i dodao:

- Bile ste moje ćerke, uvek ćete biti moje ćerke i voleću vas do kraja života. Neka vaše prelepe duše počivaju u savršenom miru.

Mrtvozornik je kao zvanični uzrok smrti naveo utapanje i zaključio da su sestre sebi oduzele život.

Foto: Printscreen/Instagram/dailystar

Glavni inspektor Kulimor rekao je sudu da je vreme bilo loše na dan kada su sestre ušle u vodu.

- U sredu, 13. maja, primljena su dva poziva o tome da se tela mogu videti u moru u Brajtonu. Jedno telo je izgledalo beživotno i izbačeno je na obalu. Bilo je vetrovito, a more je bilo posebno uzburkano - istakao je glavni inspektor Kulimor.

Policija je pregledala hiljade sati snimaka sa video-kamera kako bi saznala šta se dogodilo sa sestrama.

Istraga je saznala da su žene koristile unapred rezervisani taksi da bi krenule iz Londona za Brajton.

Poslednja viđenja devojaka pronašli su u blizini pristaništa i na obali.

Nekoliko video-kamera ih je snimilo, a jedna je viđena kako koristi mobilni telefon, dok je druga koristila mobilnu baterijsku lampu.

(Mirror)