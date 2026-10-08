DA LI OVO ZNAČI DA JE ISTORIJSKI SASTANAK NA POMOLU Putinov čovek stigao u Kinu, sprema se susret tri najveća lidera sveta?

POMOĆNIK ruskog predsednika, Nikolaj Patrušev, doputovao je danas u Kinu, gde će razgovarati o saradnji u pomorskom sektoru.

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Poseta Nikolaja Patruševa, kako navode lokalni mediji, pažljivo se prati zbog mogućih naznaka da se priprema trilateralni samit Rusije, Kine i SAD tokom novembarskog samita lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).

Patrušev, koji je ujedno i predsednik Pomorskog odbora Rusije, trebalo bi da razgovara sa kineskim ministrom spoljnih poslova Vang Jijem, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi South China Morning Post.

Delegacija će, kako je saopštio ruski Pomorski odbor, razgovarati o rusko-kineskoj saradnji u pomorskom sektoru.

Portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je danas da je ovo prva poseta Patruševa Kini u svojstvu predsednika Pomorskog odbora.

- Kina je spremna da ovu posetu iskoristi kao priliku da sa Rusijom produbi stratešku komunikaciju, unapredi praktičnu saradnju i nastavi da daje novi podsticaj razvoju kinesko-ruskih odnosa u novoj eri - rekla je Mao.

Kako ocenjuje Saut Čajna Morning Post, poseta ruskog zvaničnika privukla je pažnju i zbog šireg geopolitičkog konteksta.

Bivši obaveštajac, koji je pomoćnik ruskog predsednika od 2024. godine, a prethodno je od 2008. do 2024. bio sekretar Saveta bezbednosti Rusije, prvi je visoki ruski zvaničnik koji je posetio Kinu otkako su kineski predsednik Si Đinping i američki predsednik Donald Tramp krajem prošlog meseca održali samit u Vašingtonu.

Nakon što su Si i Tramp postigli dogovor o produženju trgovinskog primirja između dve zemlje i najavili rad na "konstruktivnoj strateškoj stabilnosti“, pažnja međunarodne javnosti sada je usmerena na mogućnost da se Si, Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastanu tokom novembarskog samita APEC-a u kineskom tehnološkom centru Šenžen.

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(Tanjug)