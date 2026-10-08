Svet

ZAHAROVA OTVORILA "PANDORINU KUTIJU" UKRAJINE: Korupcija probila sve granice, istina konačno izašla na videlo

Ivana Manić

08. 10. 2026. u 16:49

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MARIJA Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, komentarisala je na brifingu za novinare razmere korupcije u Ukrajini, istakavši da je i Fridrih Merc deo tih koruptivnih šema i da ga u samoj Nemačkoj zovu "ukrajinski kancelar".

ЗАХАРОВА ОТВОРИЛА ПАНДОРИНУ КУТИЈУ УКРАЈИНЕ: Корупција пробила све границе, истина коначно изашла на видело

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

- Novo lice ukrajinske politike, svojevrsni "ukrajinski kancelar", kako su Merca nazvali u nemačkim političkim krugovima, nije došao, kako je sam rekao, praznih ruku - rekla je Zaharova povodom njegove posete Kijevu 4. oktobra kada je obećao milijardu evra vojne pomoći Ukrajini.

Tokom posete potpisano je i ukupno 15 sporazuma vrednih 8,5 milijardi evra, koji obuhvataju sektore odbrambene industrije, energetike, poljoprivrede i građevinarstva, navela je diplomata.

Mercova želja da se nađe u okruženju prijatnijem od onog kod kuće bila je toliko snažna da je praktično pobegao sa proslave Dana nemačkog jedinstva u Bremenu, primetila je Zaharova.

- Tako su odrali nemačke poreske obveznike ti politički bankroti u Berlinu. Takav je osećaj kao da je, iz osvete prema sopstvenim građanima, Merc uzeo i po ko zna koji put ispraznio njihove džepove - ocenila je ona.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

Kako je navela, Merc i ta cela sumnjiva družina su, naravno, duboko umešani u sve te koruptivne šeme.

- A jedan od razloga zbog kojih on tamo odlazi jeste da se dogovori kako će se sav taj novac, koji prolazi kroz kijevski režim, dalje raspodeljivati. To je, između ostalog, razlog zbog kojeg oni tamo idu - navela je.

Razmere korupcije se ničim ne mogu sakriti

Ukrajina je tako duboko ogrezla u korupciji da više ničim nije moguće sakriti njene razmere, bez obzira na pokušaje Volodimira Zelenskog, rekla je Zaharova.

- To se ne može sakriti čak ni na način na koji je pokušao Zelenski, blokiravši vesti svih televizija osim jedne - rekla je ona na brifingu za novinare.

Zaharova je navela podatke ankete koja pokazuje da više od polovine anketiranih smatra da je korupcija najveći problem Ukrajine.

Prema anketi, 72 odsto građana je uverena da je za vreme sukoba broj pronevera porastao i da je Zelenski lično odgovoran za svoje korumpirano okruženje.

Kako je istakla Zaharova, u Ukrajini nije ostalo ništa drugo do korupcija i zapadna pomoć više ne može da zadovolji zahteve i apetite Zelenskog.

(Sputnjik)

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