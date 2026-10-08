STUDENTI KOJI ŽELE DA UČE DOBILI SVOJ GLAS: Mlada filozofkinja stala na crtu blokadama i oduševila javnost

STUDENTKINjA filozofije Luis Montanjon (22), koja je poslednjih dana privukla pažnju javnosti nastupima na francuskim televizijama tokom učeničkih protesta, postala je jedno od prepoznatljivijih lica mladih koji se protive blokadama škola i ističu pravo učenika na obrazovanje, piše danas Figaro.

Foto: Printskrin Jutjub/CNEWS

Montangon, studentkinja master studija filozofije Univerziteta u Bordou i funkcionerka studentske organizacije Nacionalna međuuniverzitetska unija (UNI) u tom gradu, pažnju je privukla smirenim, ali oštrim nastupima u televizijskim debatama, u kojima kritikuje učenike koji učestvuju u blokadama, kao i nastavnike koji ih podržavaju.

Ona je kao predstavnica studentske organizacije UNI u više televizijskih emisija poručivala da učenici, bez obzira na opravdanost svojih zahteva, ne bi trebalo da sprečavaju druge đake da pohađaju nastavu.

Montanjon je kritikovala i nastavnike koji, kako navodi, podržavaju nezakonite blokade, kao i političare koji govore o uspostavljanju reda ili unapređenju obrazovanja, a istovremeno se protive promenama u sistemu visokog obrazovanja.

Njeni nastupi na informativnim televizijama usledili su u trenutku novih učeničkih protesta i blokada srednjih škola u Francuskoj.

Francuski mediji navode da je Montanjon za kratko vreme postala svojevrsna predstavnica dela mladih koji insistiraju na tome da žele da završe školovanje i rade, umesto da učestvuju u blokadama.

U jednom od svojih televizijskih nastupa, obraćajući se protivnicima takvog stava, Montangon je poručila:

- Biće vam veoma bolno kada ponovo stanete čvrsto na zemlju - prenosi Figaro.

Francuski mediji navode da je Montanjon privukla veliku pažnju javnosti nakon televizijskog sučeljavanja sa bivšim ministrom prosvete Gabrijelom Atalom na televiziji LCI, ali njeno pojavljivanje u javnosti nije novost.

Njeno angažovanje počelo je pre nedavnih televizijskih nastupa.

Bila je na listi UNI-ja na univerzitetskim izborima u decembru 2025. godine na Univerzitetu u Bordou, a potom je kao predstavnica studenata ušla u organe te ustanove.

U aprilu 2026. godine svedočila je i pred Senatom, u okviru parlamentarne komisije koja je istraživala stanje na univerzitetima.

Tom prilikom nastupala je u ime UNI-ja i predstavila stavove te organizacije o visokom obrazovanju.

Pre nego što je postala poznata široj javnosti, Montanjon je već gostovala u više medija, uglavnom govoreći o blokadama obrazovnih ustanova i studentskim protestima. Ona takođe zagovara snažniji autoritet u obrazovnim ustanovama i odlučniji odgovor na nasilje i vandalizam.

Njeni stavovi u velikoj meri odgovaraju programu UNI-ja, koji u prvi plan stavlja akademske standarde, princip zasluga i borbu protiv neuspeha u visokom obrazovanju.

Montanjon je 6. oktobra gostovala na LCI-ju u emisiji posvećenoj, između ostalog, protestima srednjoškolaca.

U razgovoru sa Atalom, bivšim ministrom prosvete, direktno ga je pitala o rezultatima njegovog rada na toj funkciji.

Govorila je o nivou znanja učenika, nasilju prema nastavnicima i smanjenju broja zaposlenih u obrazovanju.

Rasprava je postala posebno oštra kada je Atalov mandat ocenila kao "katastrofalan".

Snimak njihovog razgovora ubrzo je počeo masovno da se deli na društvenim mrežama, a dodatnu pažnju dobio je nakon što ga je promovisao i sam UNI.

Nacionalna međuuniverzitetska unija (UNI) je studentski sindikat desne orijentacije koji se zalaže za akademske standarde i princip zasluga, a protivi se blokadama univerziteta i drugih obrazovnih ustanova.

(Tanjug)

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