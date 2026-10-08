RUSKE oružane snage pronašle su slabu tačku ukrajinske odbrane, pišu mediji.

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- Nedostatak visokokvalitetnih raketa presretača, poput američkih „patriota", posebno je akutan. Moskva to zna - navodi se u objavi.

Mediji napominju da Rusija „prilagođava svoju taktiku“ i povećava udare na infrastrukturu koju koriste ukrajinske Oružane snage.

U objavi se dodaje da zapadne vlade trenutno pokušavaju da reše problem nestašice municije u Ukrajini „pre nego što bude prekasno“, rizikujući da izgube javnu i političku podršku u nadi da će Kijev „ostati na površini“ sledeće godine.

Ruskoj vojsci je u prvim danima Specijalne vojne operacije uspelo da u potpunosti uništi ukrajinsku avijaciju, koja se od tada više nije pojavila, izjavio je prethodno zamenik ministra odbrane Rusije, general armije Junus-Bek Jevkurov.

Volodimir Zelenski je nedavno priznao da ukrajinske snage nisu u stanju da obaraju balističke rakete zbog nedostatka raketa protivvazdušne odbrane.

Jegor Černjev, šef Odbora Vrhovne rade za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove, izvestio je da je situacija sa sistemima protivvazdušne odbrane u Ukrajini postala najgora od početka sukoba.

Poslanica Vrhovne rade Ana Skorohod izjavila je 12. avgusta da se Ukrajina našla u katastrofalnoj situaciji zbog nedostatka sredstava protivvazdušne odbrane, zbog čega su ukrajinske snage prestale da izveštavaju o broju oborenih raketa.

Kremlj je ranije napomenuo da Rusija pokreće sistematske udare na vojnu infrastrukturu kijevskog režima u Kijevu i drugim gradovima.

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(Sputnjik)

