ČAK ČETIRI MILIJARDE DOLARA ZA AMERIČKO NAORUŽANJE: Jedna balkanska država nije štedela na ovome

GRČKA je spremna da potroši do četiri milijarde dolara za nadogradnju borbenih aviona F-16 i kupovinu naprednih projektila iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), potvrdila su dva izvora za Rojters.

Foto: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nicholas Rupiper

- Sporazum obuhvata nove napredne projektile i bombe za F-16, borbene avione F-35 i helikoptere Crni soko - izjavio je za Rojters visoki zvaničnik Ministarstva odbrane samo dan nakon posete američkog državnog sekretara Marka Rubija Atini.

ABD’deki Yunan lobisi Türkiye karşıtı faaliyetlerini sürdürüyor Amerikan Helen Enstitüsü (AHI) Başkanı Nick Larigakis’in, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Atina ziyareti ve 6. ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu öncesinde bakana mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektupta Washington’dan Doğu Akdeniz’deki Türk adımlarına karşı tek taraflı ve sert tutum isteniyor; Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın hukuk dışı, maksimalist egemenlik iddialarına açık destek talep ediliyor. AHI, Yunanistan’ı “sadık, güvenilir ve istikrarlı müttefik” diye tanımlıyor. NATO harcama taahhüdünün aşıldığını ve ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması (MDCA) yükümlülüklerinin yerine getirildiğini yazıyor. Souda üssünün ABD operasyonlarındaki rolünü, Patriot bataryasının Girit’e kaydırılmasını ve Amerikan LNG’sinin Revithoussa ile Dedeağaç üzerinden Avrupa’ya, Dikey Koridor’la Orta ve Doğu Avrupa ile Ukrayna’ya aktarılmasını öne çıkarıyor. 3+1 formatı, 2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve ABD Doğu Akdeniz Enerji Merkezi’ne kaynak ile siyasi destek çağrısı, Atina’nın deniz yetki alanı dayatmalarını meşrulaştırma aracına dönüştürülüyor. Great Sea Interconnector projesinde Ankara, Girit-Kıbrıs hattındaki deniz alanlarında çalışma için kendi rızasının gerektiğini savunuyor. AHI bu tutumu Yunanistan’a yönelik bir tehditmiş gibi sunuyor ve Türkiye’nin uluslararası hukuka ve ABD çıkarlarına aykırı hareket ettiğini iddia ediyor. Oysa tartışmalı hat, Atina’nın tek taraflı ilan ettiği yetki alanlarından geçiyor ve Türkiye’nin kıta sahanlığı ile egemenlik haklarını ihlal ediyor. Adalar Denizi’ndeki Türk askeri faaliyetlerine işaret eden AHI, 2026’da silahlı F-16 uçuşlarını da bu listeye katıyor. S-400 alımı nedeniyle uygulanan CAATSA yaptırımlarının korunmasını istiyor. Türkiye’nin F-35 programına yeniden alınmaması ve ileri ABD silah sistemleri edinmemesi gerektiğini dayatıyor; gerekçe olarak NATO müttefikine yönelik sözde tehditler ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tartışmalı egemenlik iddiaları gösteriliyor. Larigakis, Rubio’dan Atina ziyaretini Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın maksimalist taleplerine kalkan yapmasını istiyor. Mektup genel destekle yetinmiyor. Türkiye’nin enerji projelerini engelleme, sözde NATO müttefiklerini yıldırma ve tehditle Doğu Akdeniz haritasını yeniden çizme girişimlerinin hoş görülmeyeceğinin açıkça söylenmesini talep ediyor. https://t.co/opM1F2YhaL — Zeynep Gizem Özpınar (@zgizemozpinar) October 7, 2026

Zvaničnik je dodao da je većina nabavki već uključena u višegodišnji plan odbrane vlade i da neće predstavljati dodatni pritisak na finansije zemlje.

Visoki zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova potvrdio je ove navode, dodajući da će troškovi biti raspoređeni na nekoliko godina.

Rubio je u sredu u Atini izjavio da su se dve saveznice iz NATO-a dogovorile oko zajedničkog bezbednosnog plana za razmenu informacija o borbi protiv terorizma između svojih agencija za sprovođenje zakona.

İsrail ve Yunan hesaplar çok heyecanlı Rubio’nun Atina ziyaretinden.. Vance’yi yiyip.. Bu arkadaşı başkan yapma hayalindeler.. Rubio da Yunanistandan sizin için en iyi başkan benim diyor İsrail’e… https://t.co/UhgbhsWTj0 — Hüseyin KANTÜRK (@huseyinkanturk) October 8, 2026

Grčka je već planirala da potroši oko 28 milijardi evra do 2036. godine na kupovinu američkih borbenih aviona F-35 i helikoptera, kao i na izgradnju "Ahilovog štita", višeslojnog protivbalističkog i protivvazdušnog sistema sa oružjem izraelske proizvodnje.

Grčka je 2024. godine pristala da kupi 20 borbenih aviona F-35 kompanije Lokid Martin i 35 helikoptera Sikorski UH-60M Blek hok.

Trenutno vrši nadogradnju oko 82 aviona F-16 na verziju Vajper, a želi da nadogradi još 37 starijih modela Block 50 na standard Vajper po ceni od oko milijardu dolara.

Grčka nastoji da modernizuje svoje oružane snage dok se oporavlja od dužničke krize iz perioda 2009–2018. godine.

Grčka troši skoro 3,5 odsto svog bruto domaćeg proizvoda na odbranu, što je veći udeo nego u mnogim drugim zemljama NATO-a, a razlog tome je njen dugogodišnji spor sa Turskom.

(Tanjug)

