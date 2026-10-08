ČAK ČETIRI MILIJARDE DOLARA ZA AMERIČKO NAORUŽANJE: Jedna balkanska država nije štedela na ovome
GRČKA je spremna da potroši do četiri milijarde dolara za nadogradnju borbenih aviona F-16 i kupovinu naprednih projektila iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), potvrdila su dva izvora za Rojters.
- Sporazum obuhvata nove napredne projektile i bombe za F-16, borbene avione F-35 i helikoptere Crni soko - izjavio je za Rojters visoki zvaničnik Ministarstva odbrane samo dan nakon posete američkog državnog sekretara Marka Rubija Atini.
Zvaničnik je dodao da je većina nabavki već uključena u višegodišnji plan odbrane vlade i da neće predstavljati dodatni pritisak na finansije zemlje.
Visoki zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova potvrdio je ove navode, dodajući da će troškovi biti raspoređeni na nekoliko godina.
Rubio je u sredu u Atini izjavio da su se dve saveznice iz NATO-a dogovorile oko zajedničkog bezbednosnog plana za razmenu informacija o borbi protiv terorizma između svojih agencija za sprovođenje zakona.
Grčka je već planirala da potroši oko 28 milijardi evra do 2036. godine na kupovinu američkih borbenih aviona F-35 i helikoptera, kao i na izgradnju "Ahilovog štita", višeslojnog protivbalističkog i protivvazdušnog sistema sa oružjem izraelske proizvodnje.
Grčka je 2024. godine pristala da kupi 20 borbenih aviona F-35 kompanije Lokid Martin i 35 helikoptera Sikorski UH-60M Blek hok.
Trenutno vrši nadogradnju oko 82 aviona F-16 na verziju Vajper, a želi da nadogradi još 37 starijih modela Block 50 na standard Vajper po ceni od oko milijardu dolara.
Grčka nastoji da modernizuje svoje oružane snage dok se oporavlja od dužničke krize iz perioda 2009–2018. godine.
Grčka troši skoro 3,5 odsto svog bruto domaćeg proizvoda na odbranu, što je veći udeo nego u mnogim drugim zemljama NATO-a, a razlog tome je njen dugogodišnji spor sa Turskom.
(Tanjug)
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