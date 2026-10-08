OVAKVU JE NISMO VIDELI Sara Pavkov kupila čuvenu ludaju: Dok se ručak krčkao, sela za klavir i obradovala domaćine u Kikindi (VIDEO)

ČLANICA Predsedništva Sara Pavkov juče je u Kikindi u svojjstvu ministarke za zaštitu životne sredina obišla radove na izgradnji kanalizacije u naselju Strelište, a potom je razogarala sa građanima, ana kraju radnog dana uživala uz klavir.

Photo: Prinskrin Instagram/sarapavkov

- Nakon radnog dana nema boljeg odmora za dušu nego prošetati ulicama Kikinde i porazgovarati sa ljudima. Obišla sam njihova omiljena mesta, kupila domaće proizvode i čuvenu ludaju, da se spremimo da zajedno dodatno zasladimo pobedu 25. oktobra. Kikinđani su sjajni domaćini i u to sam se još jednom uverila. Dok se ručak krčkao, iskoristila sam priliku da malo zasviram klavir i podsetim se Betovenove čuvene „Za Elizu“. Hvala domaćinu na toploj dobrodošlici. Gde god da smo u Srbiji, svi smo mi jedna velika ujedinjena porodica. Baš ovako složno, za ubedljivu pobedu lista broj 1 "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” - rekla je Pavkov.

-Kakvo popodne u Kikindi. Naši vredni ljudi, pijaca, juneća supa, gulaš i bundevara kod divnog Dragomira, domaćina iz Kikinde, malko i klavir, nisam dugo svirala što se može čuti. Za kraj dana, puno srce! - rekla je Pavkov.