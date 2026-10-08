OVAKVU JE NISMO VIDELI Sara Pavkov kupila čuvenu ludaju: Dok se ručak krčkao, sela za klavir i obradovala domaćine u Kikindi (VIDEO)
ČLANICA Predsedništva Sara Pavkov juče je u Kikindi u svojjstvu ministarke za zaštitu životne sredina obišla radove na izgradnji kanalizacije u naselju Strelište, a potom je razogarala sa građanima, ana kraju radnog dana uživala uz klavir.
- Nakon radnog dana nema boljeg odmora za dušu nego prošetati ulicama Kikinde i porazgovarati sa ljudima. Obišla sam njihova omiljena mesta, kupila domaće proizvode i čuvenu ludaju, da se spremimo da zajedno dodatno zasladimo pobedu 25. oktobra. Kikinđani su sjajni domaćini i u to sam se još jednom uverila. Dok se ručak krčkao, iskoristila sam priliku da malo zasviram klavir i podsetim se Betovenove čuvene „Za Elizu“. Hvala domaćinu na toploj dobrodošlici. Gde god da smo u Srbiji, svi smo mi jedna velika ujedinjena porodica. Baš ovako složno, za ubedljivu pobedu lista broj 1 "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” - rekla je Pavkov.
-Kakvo popodne u Kikindi. Naši vredni ljudi, pijaca, juneća supa, gulaš i bundevara kod divnog Dragomira, domaćina iz Kikinde, malko i klavir, nisam dugo svirala što se može čuti. Za kraj dana, puno srce! - rekla je Pavkov.
Preporučujemo
"POBEDA JE JEDINA OPCIJA" Pavkov sa građanima Dobanovaca i Ade (VIDEO)
07. 10. 2026. u 08:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)