USTAŠKI IDEOLOG BLOKADERA NAPAO VUČIĆA: Pridružio se i sramnoj kampanji protiv filma "Deca Kozare" (VIDEO)

PONOVO govor mržnje dolazi iz Hrvatske. Kao po običaju, opet im je za sve kriv Aleksandar Vučić, a smetaju im filmovi koji govore o stradanju Srba.

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Naime, Stiven Nikola Barutlica je tokom gostovanja u jednoj od emisija komentarisao stanje u Republici Srpskoj i istakao da je to za njega sramota i da ljudi treba da bojkotuju serije i filmove koji govore o srpskim stradanjima.

Kaže da srpsko društvo živi u mitovima i nisu spremni da se suoče sa istinom.

Opširnije u videu koji sledi:

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