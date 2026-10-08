USTAŠKI IDEOLOG BLOKADERA NAPAO VUČIĆA: Pridružio se i sramnoj kampanji protiv filma "Deca Kozare" (VIDEO)
PONOVO govor mržnje dolazi iz Hrvatske. Kao po običaju, opet im je za sve kriv Aleksandar Vučić, a smetaju im filmovi koji govore o stradanju Srba.
Naime, Stiven Nikola Barutlica je tokom gostovanja u jednoj od emisija komentarisao stanje u Republici Srpskoj i istakao da je to za njega sramota i da ljudi treba da bojkotuju serije i filmove koji govore o srpskim stradanjima.
Kaže da srpsko društvo živi u mitovima i nisu spremni da se suoče sa istinom.
Opširnije u videu koji sledi:
BONUS VIDEO: Vučić: Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije
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