Politika

USTAŠKI IDEOLOG BLOKADERA NAPAO VUČIĆA: Pridružio se i sramnoj kampanji protiv filma "Deca Kozare" (VIDEO)

В.Н.

08. 10. 2026. u 09:47

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PONOVO govor mržnje dolazi iz Hrvatske. Kao po običaju, opet im je za sve kriv Aleksandar Vučić, a smetaju im filmovi koji govore o stradanju Srba.

УСТАШКИ ИДЕОЛОГ БЛОКАДЕРА НАПАО ВУЧИЋА: Придружио се и срамној кампањи против филма Деца Козаре (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Naime, Stiven Nikola Barutlica je tokom gostovanja u jednoj od emisija komentarisao stanje u Republici Srpskoj i istakao da je to za njega sramota i da ljudi treba da bojkotuju serije i filmove koji govore o srpskim stradanjima.

Kaže da srpsko društvo živi u mitovima i nisu spremni da se suoče sa istinom.

Opširnije u videu koji sledi:

BONUS VIDEO: Vučić: Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije

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