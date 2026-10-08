Fudbal

Arsenal završava veliki posao: Jedan od najboljih igrača ostaje u klubu!

Танјуг

08. 10. 2026. u 09:08

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ARSENAL ništa ne želi da prepusti slučaju i blizu je da završi veliki posao.

Арсенал завршава велики посао: Један од најбољих играча остаје у клубу!

FOTO: Tanjug/AP/Morgan Harlow

Reprezentativac Engleske i jedan od najboljih igrača "tobdžija", Deklan Rajs, nadomak je dogovora sa rukovodstvom londonskog kluba o produženju ugovora, preneo je "Bi-Bi-Si" (BBC).

Ovaj 27-godišnjak ima ugovor sa Arsenalom do 30. juna 2028. godine. Britanski mediji podsećaju da je on postao ključni igrač tima sa "Emirejtsa" od dolaska iz Vest Hema 2023. godine za 105 miliona funti. Rajs je za ekipu Mikela Artete ukupno odigrao 165 utakmica i postigao je 21 gol.

Selektor engleske reprezentacije Tomas Tuhel izjavio je pre nekoliko dana da je fudbaler Arsenala jedan od najboljih veznih igrača u Evropi.

"Bi-Bi-Si" navodi da bi Rajs uz produženje ugovora dobio i značajno povećanje plate, pošto trenutno nedeljno zarađuje 240.000 funti. On bi se, po novom ugovoru, izjednačio sa najplaćenijim fudbalerom Arsenala Bukajom Sakom, koji nedeljno zarađuje oko 350.000 funti.

Menadžer "tobdžija", Mikel Arteta, je u sredu produžio ugovor sa londonskim klubom do 30. juna 2030. godine.

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