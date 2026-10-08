"DO KONAČNE POBEDE 25. OKTOBRA!" Jasna poruka Vučića narodu Srbije (VIDEO)
NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se putem zdruštvenih mreža novim video snimkom sa jasnom porukom.
- Do konačne pobede 25. oktobra! - navodi se u opisu objave.
Podsećamo Vučić je sinoć bio gost TV Informera, gde je i govorio o ovoj temi.
- Hoću da se zahvalim svima vama, poštovani građani Srbije, hoću da vam kažem jedno veliko hvala za to što ste se borili i za to što se i danas borite. Da sačuvamo sve ključne vrednosti našeg društva, naše porodice, naše države, da odbranimo državu, jer država nije igračka. A to se radi olovkom i papirom. Nama nisu potrebne sekire. Nama nisu potrebne pesnice. Nama je potrebno strpljenje, trpeljivost, olovka i papir - rekao je Vučić tom prilikom.
Istakao je i zahvalnost svim građanima na podršci koju su mu pružali i pružaju.
- Srećan sam što zajedno sa vama, a ispred vas, mogu da se borim protiv svih onih i spolja i iznutra koji zemlju hoće i žele da nam unište. I ponosan sam zbog toga. I uvek ću biti sa vama i nikada neću odustati. I molim vas da radimo još napornije, snažnije, i da pokušamo da ih pobedimo ubedljivo 25. oktobra - rekao je Vučić.
BONUS VIDEO: Nakon ulizičke izjave Srđana Milovojevića, pojavila se reakcija naroda Srbije!
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