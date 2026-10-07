Kraj za Zvezdu i Partizan! Srpski klubovi zanemeli nakon ovog poteza Evrolige

Prava sportska bomba odjeknula je direktno sa luksuznog sastanka akcionara Evrolige u italijanskom gradiću Černobio na jezeru Komo!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ono što je trebalo da bude istorijska šansa za srpsku košarku, pretvorilo se u hladan tuš i brutalno otrežnjenje za Crvenu zvezdu i Partizan. Čelnici elitnog takmičenja doneli su strateške odluke koje su potpuno šokirale i zaledile večite rivale, stavljajući ogromnu rampu na njihove višegodišnje snove o dobijanju sigurne evroligaške licence!

Poznati grčki košarkaški analitičar Tanos Tibos potpuno je raskrinkao novonastalu situaciju i otvorio karte o kojima se u javnosti mudro ćutalo. Iako su navijači sa nestrpljenjem očekivali da se na ovom „sastanku sudbine” saopšti dugoročni spas za srpske gigante kroz sistem novih franšiza, iza zatvorenih vrata usledio je nezapamćen finansijski ultimatum.

Evroliga je odlučila da krene u proces transformacije dosadašnjih desetogodišnjih A licenci u punopravne NBA franšize za trenutnih 13 klubova-akcionara Sportklub. Međutim, vrata za priključivanje novih timova, među kojima su prvi kandidati bili Zvezda i Partizan, sada su uslovljena basnoslovnim novčanim zahtevima.

Ono što najviše boli i što je ostavilo čelnike sa Malog Kalemegdana i iz Humske bez teksta jeste činjenica da Evroliga od novih kandidata traži enormne finansijske uplate i pristanak na drastično manju zaradu od TV prava i marketinga.

Najgore od svega? I ako bi nekim čudom obezbedili taj novac, srpski klubovi ne bi dobili ni mrvu suvlasničkog (akcionarskog) udela u kompaniji. Praktično, traži se da večiti plate preskupu ulaznicu, a da u telu koje donosi odluke ostanu samo nemi posmatrači bez prava glasa.

Dodatni potres na jezeru Komo izazvala je zvanična ponuda iz Amerike. NBA liga je izašla sa predlogom o ujedinjenju i stvaranju zajedničke „NBA Evrope”, donoseći na sto ogroman novac Instagram. Ipak, Amerikanci su imali jedan ključan uslov – da broj franšiza ostane striktno na trenutnih 13 vlasnika, bez ikakvog proširenja na druge evropske gradove i klubove Instagram.

Evroligaši su ovaj predlog NBA lige glatko odbili, ocenivši ga kao „neprihvatljiv i kolonijalistički” Instagram, ali su ostavili rok od 30 dana da se pregovori nastave ukoliko stigne znatno jača i drugačija finansijska ponuda.

Za srpske predstavnike ovo je dvostruki udarac. Dok god traju kalkulacije sa NBA ligom i dok god elitno takmičenje insistira na rigoroznim finansijskim barijerama koje štite isključivo osnivače, večiti rivali su ostavljeni na ledu.

Sudbina beogradskih klubova i dalje visi o koncu, jer u ovakvom modernom, surovom kapitalističkom sistemu gde tradicija i krcate arene očigledno ne vrede ništa pred milijardama, naši klubovi ostaju u poziciji da svake sezone strepe za specijalnu pozivnicu (vajld-kard).

