Kao grom iz vedra neba! Aleksandar Janković kandidat za selektora!

Bivši trener Crvene zvezde Aleksandar Janković mogao bi ponovo da postane selektor.

Foto: N.Skenderija

On je već radio kao šef struke nacionalnih timova u Srbiji i Kini. U domovini je vodio mladu reprezentaciju, dok je u Kini vodio A selekciju.

Sada je kandidat za selektora Bugarske.

Kako prenosi Tema Sport, Janković je izbio u prvi plan pošto u fudbalskom savezu nisu uspeli da se dogovore sa Silvinjom i Eduardom Jordaneskuom.

On je već radio u Bugarskoj pošto je bio prvi pomoćnik Slavoljuba Muslina u Levskom.