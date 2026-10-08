Kao grom iz vedra neba! Aleksandar Janković kandidat za selektora!
Bivši trener Crvene zvezde Aleksandar Janković mogao bi ponovo da postane selektor.
On je već radio kao šef struke nacionalnih timova u Srbiji i Kini. U domovini je vodio mladu reprezentaciju, dok je u Kini vodio A selekciju.
Sada je kandidat za selektora Bugarske.
Kako prenosi Tema Sport, Janković je izbio u prvi plan pošto u fudbalskom savezu nisu uspeli da se dogovore sa Silvinjom i Eduardom Jordaneskuom.
On je već radio u Bugarskoj pošto je bio prvi pomoćnik Slavoljuba Muslina u Levskom.
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