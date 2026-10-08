Fudbal

Kao grom iz vedra neba! Aleksandar Janković kandidat za selektora!

М.П.

08. 10. 2026. u 09:52

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Bivši trener Crvene zvezde Aleksandar Janković mogao bi ponovo da postane selektor.

Као гром из ведра неба! Александар Јанковић кандидат за селектора!

Foto: N.Skenderija

On je već radio kao šef struke nacionalnih timova u Srbiji i Kini. U domovini je vodio mladu reprezentaciju, dok je u Kini vodio A selekciju.

Sada je kandidat za selektora Bugarske.

Kako prenosi Tema Sport, Janković je izbio u prvi plan pošto u fudbalskom savezu nisu uspeli da se dogovore sa Silvinjom i Eduardom Jordaneskuom.

On je već radio u Bugarskoj pošto je bio prvi pomoćnik Slavoljuba Muslina u Levskom.

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