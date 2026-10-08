MESAROVIĆ U SOPOTU I KRAGUJEVCU RAZGOVARALA SA GRAĐANIMA: "Srbiji su potrebni mir, stabilnost, razvoj i jedinstvo" (FOTO)
ČLANICA Predsedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović razgovarala je sa građanima u Sopotu i Kragujevcu.
U Sopotu se, kako je rekla Mesarović, najbolje vidi koliko ljudima znači kada ih neko sasluša, razume njihove probleme i govori o onome što im je zaista važno.
- Razgovarali smo otvoreno - o svakodnevnom životu, privredi, infrastrukturi, putevima, porodicama, mladima, ali i o tome kakvu Srbiju želimo u godinama pred nama. Naša politika mora da ostane politika konkretnih rezultata, odgovornosti i sigurnosti. Politika Aleksandra Vučića upravo na tome insistira da se radi i gradi i da se vodi računa o svakom delu Srbije. Nastavljamo da budemo među ljudima, jer se politika vodi upravo ovako među narodom. Srbiji su potrebni mir, stabilnost, razvoj i jedinstvo - rekla je Mesarović.
Kragujevac zna. istakla je Mesarović tokom razgovora sa građanima, koliko vrede rad, investicije i sigurnost za svaku porodicu.
- Razgovarali smo sa Kragujevčanima o novim radnim mestima, jačanju privrede, većim mogućnostima za mlade i budućnosti Srbije. Politika Aleksandra Vučića je politika ekonomskog razvoja, mira i stabilnosti i zaštite nacionalnih interesa, a o pravcu kojim će Srbija nastaviti da ide odlučuju građani. Pred nama je još mnogo posla i zato nastavljamo da razgovaramo sa građanima, da radimo i stvaramo nove prilike za Kragujevac i celu Srbiju. Za Srbiju koja radi, gradi i napreduje. Za Srbiju koja sama donosi svoje odluke i čuva svoje interese. O budućnosti Srbije odlučuju njeni građani - navela je Mesarović, preneo je Dnevnik.rs.
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