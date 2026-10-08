VAŠINGTON PRIZNAO ONO ČEGA SE SVI PLAŠE: Rubio otkrio da je dogovor Rusije i Ukrajine daleko

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio smatra da je diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini trenutno teško postići.

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- Spremni smo da pomognemo u postizanju rešenja i da nastavimo da istražujemo sve mogućnosti za diplomatski dogovor. Verujemo da bi to bilo dobro i za Rusiju i za Ukrajinu, ali za sada se čini da je to teško ostvariti - rekao je on za grčke medije.

Podsetimo, on je nedavno izjavio da SAD vide da se situacija oko Ukrajine ne razvija u pravcu okončanja sukoba, ali da je Vašington fokusiran na to da izdejstvuje okončanje sukoba ako je to moguće.

Američki državni sekretar je dodao da članstvo Ukrajine u NATO-u sada nije na agendi, već da je najvažnije da se okonča sukob.

(Sputnjik)