Svet

VAŠINGTON PRIZNAO ONO ČEGA SE SVI PLAŠE: Rubio otkrio da je dogovor Rusije i Ukrajine daleko

D.D.

08. 10. 2026. u 10:32

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AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio smatra da je diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini trenutno teško postići.

ВАШИНГТОН ПРИЗНАО ОНО ЧЕГА СЕ СВИ ПЛАШЕ: Рубио открио да је договор Русије и Украјине далеко

Foto: Brendan Smialowski/AFP/Profimedia

- Spremni smo da pomognemo u postizanju rešenja i da nastavimo da istražujemo sve mogućnosti za diplomatski dogovor. Verujemo da bi to bilo dobro i za Rusiju i za Ukrajinu, ali za sada se čini da je to teško ostvariti - rekao je on za grčke medije.

Podsetimo, on je nedavno izjavio da SAD vide da se situacija oko Ukrajine ne razvija u pravcu okončanja sukoba, ali da je Vašington fokusiran na to da izdejstvuje okončanje sukoba ako je to moguće.

Američki državni sekretar je dodao da članstvo Ukrajine u NATO-u sada nije na agendi, već da je najvažnije da se okonča sukob.

(Sputnjik)

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