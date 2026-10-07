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FRANCUSKA I DALJE GORI, HAOS NA SVAKOM KORAKU: Gradonačelnik svojim telom branio demonstrante, pa "popio" suzavac (VIDEO)

JM

07. 10. 2026. u 22:00

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BALI Bagajoko, gradonačelnik francuskog grada Sen Denija blizu Pariza, pogođen je suzavcem dok je juče pokušavao da smiri tenzije između policije za razbijanje demonstracija i mladih demonstranata.

ФРАНЦУСКА И ДАЉЕ ГОРИ, ХАОС НА СВАКОМ КОРАКУ: Градоначелник својим телом бранио демонстранте, па попио сузавац (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/x/@TwilightDewy

Bagajoko se postavio između dve strane tokom velikog marša u Parizu, organizovanog u znak protesta zbog loših uslova u školama.

Snimci sa događaja prikazuju gradonačelnika u kordonu između demonstranata i policije, a zatim u oblaku suzavca koji je policija ispalila na njega i gomilu.

Incident se dogodio na dan kada je više od 266.000 ljudi protestovalo širom Francuske u znak podrške studentskom pokretu. Prema zvaničnim procenama, samo u Parizu je na ulicama bilo oko 56.000 ljudi.

Bagajoko, član levičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), optužio je policiju da je nakon incidenta upotrebila „potpuno nesrazmernu“ silu.

- Svedok sam potpuno nesrazmerne upotrebe sile protiv mladih ljudi koji samo traže da budu saslušani - rekao je. „Pozivam ministra unutrašnjih poslova: uputstva moraju biti hitno preispitana pre nego što se dogodi tragedija.“

Objasnio je da je bio na protestu da bi zaštitio omladinu i pokušao da smiri situaciju.

- Danas, u centru protesta, bio sam tamo gde bi gradonačelnik trebalo da bude: sa našom omladinom, da je zaštitim i smirim tenzije. I upravo su ti mladi ljudi oko mene formirali ljudski štit. Spontano. Bratski - rekao je Bagajoko.

Studentski protesti počeli su sredinom septembra u školi u pariskom predgrađu Kretej zbog prenatrpanih odeljenja, nedostatka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada.

Pokret se brzo proširio i, prema podacima Ministarstva prosvete, do početka oktobra dostigao je više od 1.000 srednjih škola, odnosno jednu od četiri u zemlji.

U međuvremenu, nastavnici, roditelji i sindikati su izašli u znak podrške učenicima, a protestima su se pridružili i učenici.

Protesti u utorak bili su među najvećima ikada, a policija je upotrebila suzavac i vodene topove u Parizu i Lionu.

Vlada se suočava sa sve većim kritikama zbog načina na koji se nosila sa protestima, posebno nakon što su demonstranti teško povređeni.

U Lansu je jedan student izgubio ruku nakon što je navodno pokupio policijsku granatu, a drugi u Turu je izgubio oko.

Uprkos svemu, Bagajoko je pozvao mlade da ne odustaju. - Vaši zahtevi su pravedni. Nastavite da se organizujete i da se vaš glas čuje. Ali ne nasedajte na provokacije. Ostanite ujedinjeni i nenasilni - rekao im je, dodajući: „Svojom brojnošću i odlučnošću, nateraćete vladu da vas sasluša.“

(Indeh hr)

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