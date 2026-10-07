FRANCUSKA I DALJE GORI, HAOS NA SVAKOM KORAKU: Gradonačelnik svojim telom branio demonstrante, pa "popio" suzavac (VIDEO)
BALI Bagajoko, gradonačelnik francuskog grada Sen Denija blizu Pariza, pogođen je suzavcem dok je juče pokušavao da smiri tenzije između policije za razbijanje demonstracija i mladih demonstranata.
Bagajoko se postavio između dve strane tokom velikog marša u Parizu, organizovanog u znak protesta zbog loših uslova u školama.
Snimci sa događaja prikazuju gradonačelnika u kordonu između demonstranata i policije, a zatim u oblaku suzavca koji je policija ispalila na njega i gomilu.
Incident se dogodio na dan kada je više od 266.000 ljudi protestovalo širom Francuske u znak podrške studentskom pokretu. Prema zvaničnim procenama, samo u Parizu je na ulicama bilo oko 56.000 ljudi.
Bagajoko, član levičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), optužio je policiju da je nakon incidenta upotrebila „potpuno nesrazmernu“ silu.
- Svedok sam potpuno nesrazmerne upotrebe sile protiv mladih ljudi koji samo traže da budu saslušani - rekao je. „Pozivam ministra unutrašnjih poslova: uputstva moraju biti hitno preispitana pre nego što se dogodi tragedija.“
Objasnio je da je bio na protestu da bi zaštitio omladinu i pokušao da smiri situaciju.
- Danas, u centru protesta, bio sam tamo gde bi gradonačelnik trebalo da bude: sa našom omladinom, da je zaštitim i smirim tenzije. I upravo su ti mladi ljudi oko mene formirali ljudski štit. Spontano. Bratski - rekao je Bagajoko.
Studentski protesti počeli su sredinom septembra u školi u pariskom predgrađu Kretej zbog prenatrpanih odeljenja, nedostatka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada.
Pokret se brzo proširio i, prema podacima Ministarstva prosvete, do početka oktobra dostigao je više od 1.000 srednjih škola, odnosno jednu od četiri u zemlji.
U međuvremenu, nastavnici, roditelji i sindikati su izašli u znak podrške učenicima, a protestima su se pridružili i učenici.
Protesti u utorak bili su među najvećima ikada, a policija je upotrebila suzavac i vodene topove u Parizu i Lionu.
Vlada se suočava sa sve većim kritikama zbog načina na koji se nosila sa protestima, posebno nakon što su demonstranti teško povređeni.
U Lansu je jedan student izgubio ruku nakon što je navodno pokupio policijsku granatu, a drugi u Turu je izgubio oko.
Uprkos svemu, Bagajoko je pozvao mlade da ne odustaju. - Vaši zahtevi su pravedni. Nastavite da se organizujete i da se vaš glas čuje. Ali ne nasedajte na provokacije. Ostanite ujedinjeni i nenasilni - rekao im je, dodajući: „Svojom brojnošću i odlučnošću, nateraćete vladu da vas sasluša.“
(Indeh hr)
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