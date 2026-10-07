ŠOLAK JE VERNI SLUGA PLENKOVIĆA I ĐUKANOVIĆA Vučić: Zapadne službe su mu to naredile

PRVI na listi i nosilac liste Aleksandar Vučić govorio je i o brutalnoj kampanji koja se vodi protiv njega i njegove porodice

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- Kad smo imali poplave u Obrenovcu, morali smo da ispumpavamo iz rudnika. Napravili smo posao od milion i nešto evra da rešimo problem. Majkl Davenport kreće u kampanju i on angažuje sve ove da počnu da rade najstrašnije tekstove protiv mene. Jer sam odlazio u Moskvu, jer će se Srbija izvući, a uvek su imali politiku da svi mali oko Srbije budu jači od nas. Da ih sve ujedine protiv nas. Ja se onda zaprepastim, gde vidim da me krive u tekstu da sam ja imao veze sa ugovorom sa kojim nemam veze. Shvatio sam da je krenula kampanja. U Francuskoj ulici i kad odu Tomislav, Vojislav, pišem saopštenja, spremao sam se za sve to. Moraš da ideš na mere fiskalne konsolidacije, donosiš zakone. U tom trenutku oni nemaju dovoljno institucionalnog pritiska za negiranje rezultate, moju kriminalziaciju. Moraju da registruju medije u Luksemburgu da to sve sprovedu. Uvek su to kontrolisale strane službe. Tada kreće specijalna operacija. Vučić mora da padne. Vučić ne odgovara Hrvatskoj. Postali su dominantna regionalna sila, sprdali su se ovde sa nama. Naš predsednik je u to vreme govorio kako mu je najvolje da se budi uz pesme Severine, a Oluju nije pominjao. Vučića ne možemo da slomimo da prizna Kosovo. Vučić pomaže Republiku Srpsku, naoružaće Srbiju. Mora da krene rušenje Vučića. Šolak je služio i Đukanoviću i Plenkoviću. Verni sluga. Zapadne službe su mu to naredile. Onda kreće "otac mu nije otac", "imamo albansko đubre na čelu Srbije".