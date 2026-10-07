Svet

STIGLO POJAČANJE RUSKOJ VOJSCI: "Bestseler" u svetu borbene avijacije

Ivana Manić

07. 10. 2026. u 22:11

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RUSKA državna korporacija Rosteh proizvela je i predala Ministarstvu odbrane Rusije partiju lovaca-bombardera "Suhoj Su-34" u okviru državne narudžbine za potrebe odbrane, saopštila je danas pres-služba Rosteha.

СТИГЛО ПОЈАЧАЊЕ РУСКОЈ ВОЈСЦИ: Бестселер у свету борбене авијације

Foto: Vikipedija/Doomych

U saopštenju se navodi da je lovac-bombarder projektovan za dejstva na kopnene i vazdušne ciljeve, kao i na infrastrukturne objekte pokrivene sistemima protivvazdušne odbrane, preneo je Sputnjik.

- Su-34 je nesporni bestseler u svetu borbene avijacije. Trupe cene i poštuju ovaj avion zbog njegove svestranosti, moćnog naoružanja i visokih letnih karakteristika", ističe se u saopštenju.

Nove partije aviona Su-34 već su u proizvodnji.

Serijska proizvodnja taktičkog lovca-bombardera "Suhoj Su-34" zvanično je počela 2006. godine u Novosibirskoj fabrici aviona "Valerij Čkalov", a zvanično je uveden u Rusko ratno vazduhoplovstvo početkom 2014. godine.

(Tanjug)

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