BIVŠA PRVA DAMA ŠRI LANKE UHAPŠENA: Navodno povezana sa zloupotrebom donacija za dečiju bolnicu
BIVŠA prva dama Šri Lanke Širanti Radžapaksa (73) uhapšena je zbog optužbe da je humanitarna organizacija Sirilija Savija, sa kojom je povezana, zloupotrebila donacije koje su namenjene za kupovinu specijalizovanog skenera za Dečiju bolnicu "Lejdi Ridžvej" u Kolombu.
Antikorupcijske vlasti uhapsile su suprugu bivšeg predsednika Mahinde Radžapakse u njihovoj kući, a ona će biti saslušana zbog sumnje u zloupotrebu donacija u vrednosti od 10 miliona rupija (oko 27 hiljada evra).
Prema rečima zvaničnika, novac je bio namenjen za kupovinu specijalnog skenera koji je ovoj dečijoj bolnici već donirala kineska vlada.
Širanti Radžapaksa je negirala krivicu i izjavila da novac nije prisvojen.
Kako prenosi Bi-Bi-Si, Radžapaksa se u ponedeljak vratila u zemlju iz Singapura, gde je bila na medicinskom lečenju.
Iako je podnela sudski zahtev u pokušaju da spreči hapšenje, ročište je već bilo zakazano za 12. oktobar.
Portparol bivšeg predsednika, Manoj Gamage, izjavio je da je novac "na sigurnom" na računima organizacije "Sirilija" i da nije bilo nikakve prevare.
Mahinda Radžapaksa je bio predsednik Šri Lanke od 2005. do 2015. godine, a njegova porodica je godinama čvrsto držala političku vlast u zemlji.
Najstariji sin Mahinde i Širanti, Namal Radžapaksa, uhapšen je početkom ove godine pod optužbama povezanim sa ugovorom o nabavci aviona tokom očevog predsedničkog mandata i trenutno se nalazi u pritvoru.
Ubrzo nakon toga, zbog optužbi za korupciju uhapšen je i njegov brat Jošita.
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