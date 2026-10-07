NEUSPELO POGUBLJENJE U SAD: Pajkova se probudila i razgovara
PROBUDILA se, svesna je i razgovara! Krista Pajk (50), koja je prošle nedelje preživela dve smrtonosne injekcije tokom neuspelog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tenesi, vratila se potpuno u život, saopštili su njeni advokati, navodeći da se ona i dalje nalazi na intenzivnom bolničkom lečenju i da je čeka dug oporavak. Eksperti i njen pravni tim istiću da je njen očigledni oporavak bez presedana.
Pajkova, koja se smatra prvom osobom koja je preživela primenu doza leka namenjenog za izvršenje smrtne kazne i dalje nalazi na intenzivnom lečenju u bolnici u Nešvilu, prenosi "Njujork tajms". Prognoza njenog zdravstvenog stanja i dalje je neizvesna, ali advokati očekuju da će oporavak dugo trajati.
- Krista je preživela i oporavljaće se dan po dan - naveli su njeni advokati.
U bolnici se nalazi od kasno uveče prošle srede, pošto je svedocima postalo jasno da i dalje diše posle primene dve doze pentobarbitala, leka koji se koristi za izvršenje smrtne kazne smrtonosnom injekcijom. Ona je prethodnih dana bila bez svesti i priključena na respirator, dok je medicinsko osoblje radilo na tome da iz njenog organizma ukloni lek.
Advokati su istakli da je zadobila opekotine i druge povrede ruke, ali je i dalje vezana lisicama i lancima za bolnički krevet. Ponovo su pozvali republikanskog guvernera Tenesija Bila Lija, da razmotri mogućnost da ona ostatak života provede u zatvoru, umesto da nad njom bude izvršena smrtna kazna. Pajkova se tri decenije nalazila u zatvoru, posle osude zbog učešća u mučenju i ubistvu školske drugarice Kolin Slemer 1995. godine. I.S.
Preporučujemo
NEMA MILOSTI ZA KIJEV: Stanovnici beže iz grada u plamenu
07. 10. 2026. u 13:44
PESKOV OTKRIO ŠTA MOSKVA MISLI O MILITARIZACIJI EVROPE: To neće dovesti ni do čega dobrog
07. 10. 2026. u 13:43
VAŽNO UPOZORENjE GRAĐANIMA: Bliži se uragan!
07. 10. 2026. u 13:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)