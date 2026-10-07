NEUSPELO POGUBLJENJE U SAD: Pajkova se probudila i razgovara

PROBUDILA se, svesna je i razgovara! Krista Pajk (50), koja je prošle nedelje preživela dve smrtonosne injekcije tokom neuspelog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tenesi, vratila se potpuno u život, saopštili su njeni advokati, navodeći da se ona i dalje nalazi na intenzivnom bolničkom lečenju i da je čeka dug oporavak. Eksperti i njen pravni tim istiću da je njen očigledni oporavak bez presedana.

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Pajkova, koja se smatra prvom osobom koja je preživela primenu doza leka namenjenog za izvršenje smrtne kazne i dalje nalazi na intenzivnom lečenju u bolnici u Nešvilu, prenosi "Njujork tajms". Prognoza njenog zdravstvenog stanja i dalje je neizvesna, ali advokati očekuju da će oporavak dugo trajati.

- Krista je preživela i oporavljaće se dan po dan - naveli su njeni advokati.

U bolnici se nalazi od kasno uveče prošle srede, pošto je svedocima postalo jasno da i dalje diše posle primene dve doze pentobarbitala, leka koji se koristi za izvršenje smrtne kazne smrtonosnom injekcijom. Ona je prethodnih dana bila bez svesti i priključena na respirator, dok je medicinsko osoblje radilo na tome da iz njenog organizma ukloni lek.

Advokati su istakli da je zadobila opekotine i druge povrede ruke, ali je i dalje vezana lisicama i lancima za bolnički krevet. Ponovo su pozvali republikanskog guvernera Tenesija Bila Lija, da razmotri mogućnost da ona ostatak života provede u zatvoru, umesto da nad njom bude izvršena smrtna kazna. Pajkova se tri decenije nalazila u zatvoru, posle osude zbog učešća u mučenju i ubistvu školske drugarice Kolin Slemer 1995. godine. I.S.