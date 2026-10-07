Svet

UKINIMO SANKCIJE RUSIJI, BEZ POMOĆI UKRAJINI: AFD podnosi šokantan predlog parlamentu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

07. 10. 2026. u 19:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMAČKA Apartija „Alternativa za Nemačku“ (AfD) i „Savez Sare Vagenkneht – Za razum i pravdu“ (BSW), koji je osnovala Sara Vagenkneht, podneće pokrajinskom parlamentu (landtagu) Saksonije-Anhalt rezoluciju kojom se traži da se sankcije protiv Rusije i pomoć Ukrajini proglase neuspešnim, prenosi agencija DPA, pozivajući se na dokument.

УКИНИМО САНКЦИЈЕ РУСИЈИ, БЕЗ ПОМОЋИ УКРАЈИНИ: АФД подноси шокантан предлог парламенту

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

 - AfD i BSW nameravaju da u narednom periodu podnesu prvu zajedničku rezoluciju pokrajinskom parlamentu Saksonije-Anhalt. Prema nacrtu dokumenta, parlament bi trebalo da proglasi neuspešnom politiku sankcija protiv Rusije, kao i isporuke oružja i finansijsku pomoć Ukrajini - navodi se u tekstu, prenose RIA Novosti.

Prema navodima agencije, ove stranke pozivaju pokrajinsku vladu da iskoristi sva raspoloživa sredstva kako bi sprečila dalju eskalaciju sukoba u Ukrajini i preduzela korake ka mirnom rešavanju konflikta. 

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ona je već snimala slobodnije scene, a ja... Kako je Desimir govorio o intimnim kadrovima sa Snežanom u Srećnim ljudima
Poznati

0 0

"Ona je već snimala slobodnije scene, a ja..." Kako je Desimir govorio o intimnim kadrovima sa Snežanom u "Srećnim ljudima"

POSTOJE glumci čije ime publika zauvek veže za jedno lice, jednu porodicu i jednu televizijsku priču. Desimiru Stanojeviću dogodilo se upravo to. Iako je iza sebe imao decenije pozorišta, desetine zahtevnih uloga, mjuzikle, režije i čitav jedan umetnički život pre televizijske slave, za generacije gledalaca zauvek je ostao Vukašin Golubović iz „Srećnih ljudi“.

07. 10. 2026. u 07:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEUSPELO POGUBLJENJE U SAD: Pajkova se probudila i razgovara
Svet

0 0

NEUSPELO POGUBLJENJE U SAD: Pajkova se probudila i razgovara

PROBUDILA se, svesna je i razgovara! Krista Pajk (50), koja je prošle nedelje preživela dve smrtonosne injekcije tokom neuspelog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tenesi, vratila se potpuno u život, saopštili su njeni advokati, navodeći da se ona i dalje nalazi na intenzivnom bolničkom lečenju i da je čeka dug oporavak. Eksperti i njen pravni tim istiću da je njen očigledni oporavak bez presedana.

07. 10. 2026. u 18:20

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"