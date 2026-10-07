NEMAČKA Apartija „Alternativa za Nemačku“ (AfD) i „Savez Sare Vagenkneht – Za razum i pravdu“ (BSW), koji je osnovala Sara Vagenkneht, podneće pokrajinskom parlamentu (landtagu) Saksonije-Anhalt rezoluciju kojom se traži da se sankcije protiv Rusije i pomoć Ukrajini proglase neuspešnim, prenosi agencija DPA, pozivajući se na dokument.

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

- AfD i BSW nameravaju da u narednom periodu podnesu prvu zajedničku rezoluciju pokrajinskom parlamentu Saksonije-Anhalt. Prema nacrtu dokumenta, parlament bi trebalo da proglasi neuspešnom politiku sankcija protiv Rusije, kao i isporuke oružja i finansijsku pomoć Ukrajini - navodi se u tekstu, prenose RIA Novosti.

Prema navodima agencije, ove stranke pozivaju pokrajinsku vladu da iskoristi sva raspoloživa sredstva kako bi sprečila dalju eskalaciju sukoba u Ukrajini i preduzela korake ka mirnom rešavanju konflikta.

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